Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-284XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-284)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-284XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-284)
**Игровой ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-284XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? MSI Cyborg 17 — идеальный выбор для геймеров и профессионалов! **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 17?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-210H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц обеспечит высокую производительность в играх и при работе с ресурсоёмкими приложениями. * **Быстрая память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — идеальная скорость для многозадачности. * **Просторное хранилище:** SSD на 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка системы и приложений, достаточно места для игр и файлов. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ GDDR7 видеопамяти — реалистичная графика и плавный игровой процесс. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц — наслаждайтесь детализированным изображением и плавными динамичными сценами. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком — комфорт при работе и играх. **Дополнительные преимущества:** * матовое покрытие экрана — минимум бликов и отражений; * лёгкий и стильный корпус — вес всего 2,5 кг, цвет — элегантный чёрный; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (55,2 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. MSI Cyborg 17 — это сочетание высокой производительности, стильного дизайна и удобства использования. С этим ноутбуком вы получите максимум от своих игр и работы! *Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.*
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i5, 17 дюймов, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 112 110 руб.28028 руб. в СплитНоутбук MSI Katana 17 B2RVEK-1617XRU Intel Core 7 240H/16Gb (2*8...
-
В наличииЦена 112 860 руб.28215 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X FlemingH-W7211T Core Ultra 7 1...
-
В наличииЦена 113 140 руб.28285 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-071US Core 7 240H 16Gb SSD512Gb NV...
-
В наличииЦена 113 140 руб.28285 руб. в СплитHP ProBook 4G1i [D0UV0ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/ ...
-
В наличииЦена 114 250 руб.28563 руб. в СплитНоутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 117 420 руб.29355 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb ...
-
В наличииЦена 117 650 руб.29413 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 17IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb NVIDIA ...
-
В наличииЦена 121 070 руб.30268 руб. в СплитНоутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8052 Ryzen 7 260 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 121 380 руб.30345 руб. в СплитНоутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512...
-
В наличииЦена 124 530 руб.31133 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10/15.6" Full HD 1920x1080/Intel Core i7...
-
В наличииЦена 125 350 руб.31338 руб. в СплитНоутбук Asus B9403CVAR-PP2376 14" OLED Core 7 150U 32Gb/1024Gb S...
-
В наличииЦена 126 860 руб.31715 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF075 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i5, 17 дюймов, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 17 B2RWFKG-284XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/2.5kg (9S7-17U332-284)