Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-1044XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1044)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-1044XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1044)
**Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-1044XRU — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью и требовательными приложениями? MSI Cyborg 15 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H с 10 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит высокую производительность в любых задачах. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5200 МГц — достаточно для комфортной работы с несколькими приложениями одновременно. * **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 отлично подойдёт для игр и работы с графикой. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц порадует вас насыщенными цветами и плавным изображением. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с ноутбуком ещё комфортнее. **Дополнительные преимущества:** * матовый экран, который уменьшает блики и отражения; * лёгкий и прочный корпус из пластика; * вес всего 1,95 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * чёрный цвет корпуса, который подчеркнёт ваш стиль. MSI Cyborg 15 — это сочетание высокой производительности, стильного дизайна и удобства использования. С этим ноутбуком вы сможете решать самые сложные задачи и наслаждаться любимыми играми! *Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.*
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-1044XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1044)