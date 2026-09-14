Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1045XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1045)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1045XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1045)
**Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1045XRU — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью и требовательными приложениями? MSI Cyborg 15 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H с 10 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит высокую производительность в любых задачах. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5200 МГц — плавная работа даже с ресурсоёмкими программами. * **Быстрое хранение данных:** SSD на 1 ТБ (M.2) — мгновенная загрузка системы и приложений. * **Графика на высшем уровне:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ GDDR7 видеопамяти — идеальные условия для игр и работы с графикой. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 и частотой обновления 144 Гц подарит удовольствие от просмотра контента и работы с изображениями. * **Эргономичный дизайн:** матовое покрытие экрана снизит блики, а клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает набор текста приятным и удобным. * **Лёгкость и портативность:** вес всего 1,95 кг — берите ноутбук с собой куда угодно! **Дополнительные преимущества:** * чёрный корпус с эффектным полупрозрачным дизайном; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (55,2 Вт·ч) — дольше работа без подзарядки. MSI Cyborg 15 — это сочетание производительности, стиля и удобства. Идеален для работы, игр и развлечений! Операционная система не установлена — вы можете выбрать ту, которая подходит именно вам.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWFKG-1045XRU Intel Core 7 240H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (55W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1045)