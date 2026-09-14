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Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047)

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Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
122 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729518
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х12
Вес, кг.
3.6

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047)

**Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью и требовательными приложениями? MSI Cyborg 15 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H с 10 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже при высокой нагрузке. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5200 МГц — достаточно для одновременной работы с несколькими приложениями без потери производительности. * **Хранилище:** SSD на 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка операционной системы и приложений, достаточно места для хранения всех необходимых файлов. * **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — идеальные условия для игр, работы с графикой и просмотра видео в высоком качестве. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам насыщенную картинку и плавность изображения. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус весом всего 1,95 кг — удобно брать ноутбук с собой; * чёрный цвет корпуса с полупрозрачным дизайном — современный и привлекательный внешний вид; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного проводного подключения к сети; * отсутствие предустановленной операционной системы — возможность выбрать и установить ОС по своему вкусу. С ноутбуком MSI Cyborg 15 вы получите высокую производительность, стильный дизайн и удобство использования — всё, что нужно для работы, учёбы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью и требовательными приложениями? MSI Cyborg 15 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 15?** * **Мощный процессор:** Intel Core 7 240H с 10 ядрами и частотой до 5,2 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже при высокой нагрузке. * **Оперативная память:** 32 ГБ DDR5 с частотой 5200 МГц — достаточно для одновременной работы с несколькими приложениями без потери производительности. * **Хранилище:** SSD на 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка операционной системы и приложений, достаточно места для хранения всех необходимых файлов. * **Графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — идеальные условия для игр, работы с графикой и просмотра видео в высоком качестве. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц подарит вам насыщенную картинку и плавность изображения. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и стильный корпус весом всего 1,95 кг — удобно брать ноутбук с собой; * чёрный цвет корпуса с полупрозрачным дизайном — современный и привлекательный внешний вид; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного проводного подключения к сети; * отсутствие предустановленной операционной системы — возможность выбрать и установить ОС по своему вкусу. С ноутбуком MSI Cyborg 15 вы получите высокую производительность, стильный дизайн и удобство использования — всё, что нужно для работы, учёбы и развлечений!
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Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWGKG-1047XRU Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (60W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Translucent Black/1.95kg (9S7-15Q342-1047) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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