Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028)
Ноутбук MSI представляет собой высокопроизводительное современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для мультимедийных развлечений. Оснащенный операционной системой Windows 11 Pro, этот ноутбук обеспечивает интеграцию передовых функций и надежную производительность. За обработку данных отвечает мощный процессор Intel серии Core Ultra 9, предоставляя исключительную скорость и эффективность. Главным акцентом дизайна является большой 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1800, который обеспечивает яркие и четкие изображения. Также, благодаря поддержке сенсорного управления, взаимодействие с ноутбуком становится ещё более интуитивным и удобным. Частота обновления экрана 120 Гц гарантирует плавность отображения любого контента, будь то видео, игры или традиционная офисная работа. Серый цвет корпуса придает устройству стильный и элегантный внешний вид, который идеально подойдет как для деловой обстановки, так и для использования дома. Для подключения периферийных устройств и внешних дисплеев предусмотрены разнообразные интерфейсы, включая HDMI и два порта Thunderbolt 4, обеспечивающие максимальную скорость передачи данных и универсальность подключения. Накопитель SSD емкостью 2048 Гб предлагает достаточно пространства для хранения всех необходимых файлов, программ и игр, при этом обеспечивая быстрый доступ к данным и существенно сокращая время загрузки. Ноутбук MSI — это сочетание передовых технологий и высокого качества, которое придется по душе как профессионалам, так и любителям цифровых развлечений, предлагая безупречный баланс между производительностью и эстетикой.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 16 Flip AI+ C3MTG-028RU Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/SSD2Tb/16"/OLED/2.8K/2880x1800/120Hz/Touch/Win11Pro/Platinum Gray/1.66kg (9S7-262233-028)