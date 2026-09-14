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Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287)

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Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 1
Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 2
Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 3
Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 4
Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 5
Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 6
Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 7
Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 8
Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 9
Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 10
Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 11
Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 12
Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 1
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 2
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 3
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 4
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 5
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 6
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 7
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 8
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 9
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 10
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 11
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 12
  • Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729514
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х8
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287)

**Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU — стиль и высокая производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и мощный ноутбук? MSI Thin 15 B13UC-3287XRU — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H обеспечит быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ позволят вам без проблем запускать несколько приложений одновременно. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует быстрый запуск операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Качественная графика:** видеокарта RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти подарит вам яркое и плавное изображение в играх и при работе с графическими приложениями. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц позволит вам наслаждаться детализированным изображением и плавным видео. * **Стильный дизайн:** серый цвет (Cosmos Gray) сделает этот ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. С ноутбуком MSI Thin 15 B13UC-3287XRU вы получите надёжного помощника для работы, учёбы, игр и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите качество и производительность!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Thin 15
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
52.4 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU — стиль и высокая производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и мощный ноутбук? MSI Thin 15 B13UC-3287XRU — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H обеспечит быструю и стабильную работу даже при многозадачности. * **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ позволят вам без проблем запускать несколько приложений одновременно. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует быстрый запуск операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Качественная графика:** видеокарта RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти подарит вам яркое и плавное изображение в играх и при работе с графическими приложениями. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц позволит вам наслаждаться детализированным изображением и плавным видео. * **Стильный дизайн:** серый цвет (Cosmos Gray) сделает этот ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. С ноутбуком MSI Thin 15 B13UC-3287XRU вы получите надёжного помощника для работы, учёбы, игр и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите качество и производительность!
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Отзывы


Ноутбук MSI Thin 15 B13UC-3287XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (45W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Cosmos Gray/1.86kg (9S7-16R831-3287) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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