Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275)
**Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью, играми и другими требовательными задачами? MSI Katana 17 HX — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Katana 17 HX?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-14450HX обеспечит быструю и плавную работу даже при высокой нагрузке. * **Достаточно оперативной памяти:** 32 ГБ позволят вам работать с большим количеством приложений одновременно без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ даст возможность хранить все необходимые файлы и программы, а также обеспечит быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Качественная графика:** видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти подарит вам реалистичные изображения и плавную анимацию в играх и видео. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц позволит насладиться красочной картинкой и детализированным изображением. * **Стильный дизайн:** translucent black — цвет, который подчеркнёт ваш индивидуальный стиль. С ноутбуком MSI Katana 17 HX вы сможете полностью раскрыть свой потенциал в работе и развлечениях. Не упустите шанс приобрести надёжного помощника по выгодной цене!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275)