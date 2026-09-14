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Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275)

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Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 1
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 2
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 3
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 4
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 5
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 6
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 7
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 8
Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 1
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 2
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 3
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 4
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 5
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 6
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 7
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 8
  • Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
162 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729513
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х33х9
Вес, кг.
4.58

Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275)

**Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью, играми и другими требовательными задачами? MSI Katana 17 HX — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Katana 17 HX?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-14450HX обеспечит быструю и плавную работу даже при высокой нагрузке. * **Достаточно оперативной памяти:** 32 ГБ позволят вам работать с большим количеством приложений одновременно без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ даст возможность хранить все необходимые файлы и программы, а также обеспечит быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Качественная графика:** видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти подарит вам реалистичные изображения и плавную анимацию в играх и видео. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц позволит насладиться красочной картинкой и детализированным изображением. * **Стильный дизайн:** translucent black — цвет, который подчеркнёт ваш индивидуальный стиль. С ноутбуком MSI Katana 17 HX вы сможете полностью раскрыть свой потенциал в работе и развлечениях. Не упустите шанс приобрести надёжного помощника по выгодной цене!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью, играми и другими требовательными задачами? MSI Katana 17 HX — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и стильный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Katana 17 HX?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-14450HX обеспечит быструю и плавную работу даже при высокой нагрузке. * **Достаточно оперативной памяти:** 32 ГБ позволят вам работать с большим количеством приложений одновременно без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ даст возможность хранить все необходимые файлы и программы, а также обеспечит быструю загрузку операционной системы и приложений. * **Качественная графика:** видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти подарит вам реалистичные изображения и плавную анимацию в играх и видео. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц позволит насладиться красочной картинкой и детализированным изображением. * **Стильный дизайн:** translucent black — цвет, который подчеркнёт ваш индивидуальный стиль. С ноутбуком MSI Katana 17 HX вы сможете полностью раскрыть свой потенциал в работе и развлечениях. Не упустите шанс приобрести надёжного помощника по выгодной цене!
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Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Katana 17 HX B14WFK-275XRU Intel Core i5-14450HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (115W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.7kg (9S7-17L791-275) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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