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Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612)

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Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 1
Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 2
Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 3
Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 4
Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 5
Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 6
Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 7
Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 8
Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 9
Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 10
Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 1
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 2
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 3
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 4
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 5
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 6
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 7
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 8
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 9
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 10
  • Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 320 руб. 
Начислим 1462 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729512
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612)
91 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х35х10
Вес, кг.
4.62

Описание товара Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612)

**Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU: мощь и стиль в каждом кадре!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью и требовательными играми? MSI Katana 17 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать MSI Katana 17?** * **Производительность:** процессор Intel Core i5-13420H и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и стабильную работу даже при высокой нагрузке. * **Хранилище:** SSD-накопитель на 1 ТБ — достаточно места для всех ваших файлов, программ и игр. Быстрая загрузка системы и приложений. * **Графика:** видеокарта RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти подарит вам реалистичную графику и плавную анимацию. Наслаждайтесь любимыми играми без лагов и задержек. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц — идеальное сочетание для комфортного просмотра контента и игр. * **Стильный дизайн:** translucent black — дизайн, который не оставит равнодушным. С ноутбуком MSI Katana 17 вы получите мощный инструмент для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI Katana 17 и откройте для себя новые возможности!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU: мощь и стиль в каждом кадре!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью и требовательными играми? MSI Katana 17 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать MSI Katana 17?** * **Производительность:** процессор Intel Core i5-13420H и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и стабильную работу даже при высокой нагрузке. * **Хранилище:** SSD-накопитель на 1 ТБ — достаточно места для всех ваших файлов, программ и игр. Быстрая загрузка системы и приложений. * **Графика:** видеокарта RTX 3050 с 4 ГБ видеопамяти подарит вам реалистичную графику и плавную анимацию. Наслаждайтесь любимыми играми без лагов и задержек. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц — идеальное сочетание для комфортного просмотра контента и игр. * **Стильный дизайн:** translucent black — дизайн, который не оставит равнодушным. С ноутбуком MSI Katana 17 вы получите мощный инструмент для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI Katana 17 и откройте для себя новые возможности!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Katana 17 B13UCR-1612XRU Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/RTX3050 4Gb (75W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/2.6kg (9S7-17L541-1612) - по цене 91320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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