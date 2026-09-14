Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232)
**Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ — мощь и стиль в каждой детали!** Откройте для себя мир безграничных возможностей с ноутбуком MSI Stealth A16 AI+. Это идеальное решение для геймеров, профессионалов в области графики и всех, кто ценит высокую производительность и качественный дисплей. **Почему стоит выбрать MSI Stealth A16 AI+?** - **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 9 HX 370 обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. - **Оперативная память 32 ГБ:** позволяет справляться с многозадачностью и тяжёлыми рабочими нагрузками без замедлений. - **SSD-накопитель на 2 ТБ:** даёт возможность хранить большое количество данных и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. - **Графическая карта RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти:** гарантирует потрясающую графику и плавность игрового процесса. - **OLED-дисплей WQXGA с разрешением 2560 x 1600 и частотой обновления 240 Гц:** наслаждайтесь яркими и насыщенными цветами, высокой чёткостью изображения и плавностью динамичных сцен. - **Стильный дизайн в цвете Cosmos Gray:** этот ноутбук не только мощный, но и выглядит впечатляюще — он станет вашим надёжным спутником и подчеркнёт ваш стиль. С MSI Stealth A16 AI+ вы получите устройство, которое справится с любыми задачами — от профессиональной работы до захватывающих игровых сессий. Не упустите шанс обновить свою технику и выйти на новый уровень производительности!
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Игровые, AMD, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Stealth A16 AI+ A3XWHG-232XRU AMD Ryzen AI 9 HX 370/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 Ti 12Gb (105W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Core Black/2.1kg (9S7-15FL35-232)