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Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240)

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Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240) - фото 1
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240) - фото 2
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240) - фото 3
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240) - фото 4
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240) - фото 5
Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Vector 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240) - фото 1
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240) - фото 2
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240) - фото 3
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240) - фото 4
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240) - фото 5
  • Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
239 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729509
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Vector 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х37х12
Вес, кг.
5.35

Описание товара Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240)

**Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными задачами? MSI Vector 17 HX AI — идеальный выбор для геймеров, профессионалов в области графики и всех, кто ценит высокую производительность. **Почему стоит выбрать MSI Vector 17 HX AI?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 9 275HX обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми ресурсоёмкими приложениями. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти позволяют одновременно запускать несколько программ без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Графика профессионального уровня:** видеокарта RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти идеально подходит для игр, работы с 3D-графикой и видеомонтажа. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17-дюймовый IPS-экран с разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей) и частотой обновления 240 Гц порадует вас насыщенными цветами и плавным изображением. * **Стильный дизайн:** translucent black — это не просто цвет, это заявление о вашем стиле. С ноутбуком MSI Vector 17 HX AI вы получите инструмент, который поможет вам достичь новых высот в работе и развлечениях. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI!

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Vector 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными задачами? MSI Vector 17 HX AI — идеальный выбор для геймеров, профессионалов в области графики и всех, кто ценит высокую производительность. **Почему стоит выбрать MSI Vector 17 HX AI?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 9 275HX обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми ресурсоёмкими приложениями. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти позволяют одновременно запускать несколько программ без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Графика профессионального уровня:** видеокарта RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти идеально подходит для игр, работы с 3D-графикой и видеомонтажа. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17-дюймовый IPS-экран с разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей) и частотой обновления 240 Гц порадует вас насыщенными цветами и плавным изображением. * **Стильный дизайн:** translucent black — это не просто цвет, это заявление о вашем стиле. С ноутбуком MSI Vector 17 HX AI вы получите инструмент, который поможет вам достичь новых высот в работе и развлечениях. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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