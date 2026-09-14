Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240)
**Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными задачами? MSI Vector 17 HX AI — идеальный выбор для геймеров, профессионалов в области графики и всех, кто ценит высокую производительность. **Почему стоит выбрать MSI Vector 17 HX AI?** * **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 9 275HX обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми ресурсоёмкими приложениями. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти позволяют одновременно запускать несколько программ без потери производительности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Графика профессионального уровня:** видеокарта RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти идеально подходит для игр, работы с 3D-графикой и видеомонтажа. * **Яркий и чёткий дисплей:** 17-дюймовый IPS-экран с разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей) и частотой обновления 240 Гц порадует вас насыщенными цветами и плавным изображением. * **Стильный дизайн:** translucent black — это не просто цвет, это заявление о вашем стиле. С ноутбуком MSI Vector 17 HX AI вы получите инструмент, который поможет вам достичь новых высот в работе и развлечениях. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите MSI!
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Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core Ultra 9, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core Ultra 9, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Vector 17 HX AI A2XWHG-240XRU Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 Ti 12Gb (140W)/17"/IPS/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Cosmos Gray/3kg (9S7-17S372-240)