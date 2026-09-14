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Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 11
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 12
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 13
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 14
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 15
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 16
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 17
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 18
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 19
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 20
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 21
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 22
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 23
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 24
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 25
Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 2
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  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 10
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  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 13
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  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 17
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 18
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 19
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 20
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 21
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 22
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 23
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 24
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 25
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729506
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5 12450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х34х9
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS)

**Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E — мощный помощник для игр и работы** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo LOQ 15IAX9E — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую скорость работы и качественную графику. **Почему стоит выбрать Lenovo LOQ 15IAX9E?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-12450HX с 8 ядрами и частотой до 4,4 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 позволит наслаждаться детализированной картинкой и плавным игровым процессом. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и плавное изображение. Матовая поверхность и IPS-матрица обеспечивают хорошие углы обзора и снижают блики. * **Удобство использования:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с текстом и числами более комфортной. * **Дополнительные возможности:** наличие кардридера (поддерживает SD, SDHC, SDXC) и сетевого интерфейса RJ-45 расширяет функциональность ноутбука. **Другие преимущества:** * лёгкий и стильный корпус серого цвета (Luna Grey); * операционная система Windows 11 Home; * энергоёмкий аккумулятор (57 Вт·ч); * вес всего 1,77 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу. Lenovo LOQ 15IAX9E — это сочетание мощности, стиля и функциональности. С этим ноутбуком вы сможете решать самые сложные задачи и наслаждаться любимыми играми.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5 12450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*час
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E — мощный помощник для игр и работы** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo LOQ 15IAX9E — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую скорость работы и качественную графику. **Почему стоит выбрать Lenovo LOQ 15IAX9E?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-12450HX с 8 ядрами и частотой до 4,4 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения ваших файлов. * **Качественная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 позволит наслаждаться детализированной картинкой и плавным игровым процессом. * **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей (Full HD) и частотой обновления 144 Гц подарит вам яркое и плавное изображение. Матовая поверхность и IPS-матрица обеспечивают хорошие углы обзора и снижают блики. * **Удобство использования:** клавиатура с цифровым блоком и русской раскладкой сделает работу с текстом и числами более комфортной. * **Дополнительные возможности:** наличие кардридера (поддерживает SD, SDHC, SDXC) и сетевого интерфейса RJ-45 расширяет функциональность ноутбука. **Другие преимущества:** * лёгкий и стильный корпус серого цвета (Luna Grey); * операционная система Windows 11 Home; * энергоёмкий аккумулятор (57 Вт·ч); * вес всего 1,77 кг — ноутбук легко взять с собой в дорогу. Lenovo LOQ 15IAX9E — это сочетание мощности, стиля и функциональности. С этим ноутбуком вы сможете решать самые сложные задачи и наслаждаться любимыми играми.
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb (65W)/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/Win11 (SL English)/Luna Grey/1.77kg (83LK00CVUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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