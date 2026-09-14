Top.Mail.Ru
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 1
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 2
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 3
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 4
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 5
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 6
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 7
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 8
Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Infinix GTBook GL614
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 1
  • Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 2
  • Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 3
  • Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 4
  • Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 5
  • Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 6
  • Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 7
  • Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 8
  • Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729505
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix GTBook GL614
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х34х8
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123)

Ноутбук Infinix представляет собой высокопроизводительное устройство, созданное для удовлетворения потребностей требовательных пользователей. Этот ноутбук выделяется своим стильным серебристым дизайном и впечатляющими техническими характеристиками, что делает его идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. Основой данной модели служит мощный процессор Intel Core i7 с частотой 2,4 ГГц и 10 ядрами, что обеспечивает отличную производительность и многозадачность. В сочетании с 32 Гб оперативной памяти типа LPDDR5, ноутбук легко справляется с любыми сложными задачами и программами. Экран ноутбука обладает диагональю 16 дюймов и высоким разрешением 2560x1600 пикселей, что гарантирует впечатляющее качество изображения. Использование технологии IPS обеспечивает широкие углы обзора и насыщенные цвета, а частота обновления экрана 120 Гц делает воспроизведение видео и игры максимально плавными. Важно отметить, что данная модель поставляется без предустановленной операционной системы, давая пользователю свободу выбора и возможность установки желаемой платформы. Ноутбук Infinix — это идеальное сочетание мощности, элегантности и гибкости, удовлетворяющее потребности современных пользователей в быстром и надежном устройстве для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Infinix GTBook GL614
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Infinix представляет собой высокопроизводительное устройство, созданное для удовлетворения потребностей требовательных пользователей. Этот ноутбук выделяется своим стильным серебристым дизайном и впечатляющими техническими характеристиками, что делает его идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. Основой данной модели служит мощный процессор Intel Core i7 с частотой 2,4 ГГц и 10 ядрами, что обеспечивает отличную производительность и многозадачность. В сочетании с 32 Гб оперативной памяти типа LPDDR5, ноутбук легко справляется с любыми сложными задачами и программами. Экран ноутбука обладает диагональю 16 дюймов и высоким разрешением 2560x1600 пикселей, что гарантирует впечатляющее качество изображения. Использование технологии IPS обеспечивает широкие углы обзора и насыщенные цвета, а частота обновления экрана 120 Гц делает воспроизведение видео и игры максимально плавными. Важно отметить, что данная модель поставляется без предустановленной операционной системы, давая пользователю свободу выбора и возможность установки желаемой платформы. Ноутбук Infinix — это идеальное сочетание мощности, элегантности и гибкости, удовлетворяющее потребности современных пользователей в быстром и надежном устройстве для работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...