Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123)
Ноутбук Infinix представляет собой высокопроизводительное устройство, созданное для удовлетворения потребностей требовательных пользователей. Этот ноутбук выделяется своим стильным серебристым дизайном и впечатляющими техническими характеристиками, что делает его идеальным выбором как для работы, так и для развлечений. Основой данной модели служит мощный процессор Intel Core i7 с частотой 2,4 ГГц и 10 ядрами, что обеспечивает отличную производительность и многозадачность. В сочетании с 32 Гб оперативной памяти типа LPDDR5, ноутбук легко справляется с любыми сложными задачами и программами. Экран ноутбука обладает диагональю 16 дюймов и высоким разрешением 2560x1600 пикселей, что гарантирует впечатляющее качество изображения. Использование технологии IPS обеспечивает широкие углы обзора и насыщенные цвета, а частота обновления экрана 120 Гц делает воспроизведение видео и игры максимально плавными. Важно отметить, что данная модель поставляется без предустановленной операционной системы, давая пользователю свободу выбора и возможность установки желаемой платформы. Ноутбук Infinix — это идеальное сочетание мощности, элегантности и гибкости, удовлетворяющее потребности современных пользователей в быстром и надежном устройстве для работы и развлечений.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i7-13620H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (90W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/Win11/Silver/1.99kg (71005000123)