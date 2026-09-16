Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135)
Ноутбук Infinix — это сочетание стильного дизайна и высоких технологий, идеально подходящее для современных пользователей. Этот ноутбук, представленный в элегантном серебристом цвете, отличается большим 16-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600, что обеспечивает чёткое и яркое изображение благодаря IPS-матрице. Высокая частота обновления экрана 120 Гц делает просмотр контента плавным и комфортным. Ноутбук оснащён мощным процессором Intel Core i5 с 8 ядрами, работающим на частоте 2,1 ГГц. Это обеспечивает высокую производительность и быструю обработку данных, что особенно важно для приложений, требовательных к ресурсам. Объём оперативной памяти составляет 16 Гб типа LPDDR5, что позволяет многозадачно работать и использовать ноутбук для различных задач, от офисной работы до мультимедийных развлечений. Хотя ноутбук поставляется без установленной операционной системы, это дает пользователю свободу установки предпочитаемого программного обеспечения, соответствующего его индивидуальным требованиям. Эти характеристики делают ноутбук Infinix отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и гибкое устройство для работы и отдыха.
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Отзывы о товаре Ноутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (90W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/120Hz/NoOS/Silver/1.99kg (71005000135)