Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Mystic Silver/1.68kg (53014MUA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Mystic Silver/1.68kg (53014MUA)
**Ноутбук Huawei MateBook D16 — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? Huawei MateBook D16 — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать Huawei MateBook D16?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор Intel Core i5-13420H с базовой частотой 2,1 ГГц и максимальной частотой в режиме Boost до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X с частотой 4267 МГц и SSD-накопитель на 1 ТБ (тип M.2) позволят хранить большое количество данных и быстро запускать приложения. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (тип матрицы IPS, матовое покрытие) подарит яркое и чёткое изображение. Частота обновления 60 Гц обеспечит плавность динамичных сцен. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Стильный дизайн:** серебристый корпус из алюминия не только красиво выглядит, но и надёжно защищает внутренние компоненты. **Дополнительные преимущества:** * интегрированная графика Intel UHD Graphics — подойдёт для работы с офисными программами и просмотра видео; * энергоёмкий аккумулятор (56 Вт·ч) — позволяет работать без подзарядки в течение длительного времени; * лёгкий вес (всего 1,68 кг) — удобно брать ноутбук с собой в поездки и на работу. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ноутбуком Huawei MateBook D16 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений!
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Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook D16 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Mystic Silver/1.68kg (53014MUA)