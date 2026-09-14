Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB)
Ноутбук Huawei — это сочетание элегантного дизайна и мощной производительности, удовлетворяющее потребности как профессионалов, так и любителей мультимедийных развлечений. Легкий и стильный, этот ноутбук весит всего 1,39 кг, что делает его идеальным для переноски и использования в любых условиях. Ноутбук оснащен 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200, обеспечивающим четкость изображения и широчайшие углы обзора, что делает его отличным выбором для работы с графикой и просмотра видео. Сердцем устройства служит процессор от Intel в тандеме с графическим контроллером Intel UHD Graphics, обеспечивающим надежную производительность для повседневных задач. Современная конфигурация включает в себя 16 Гб оперативной памяти типа LPDDR4X и впечатляющий объем SSD на 1024 Гб, что гарантирует быструю загрузку программ и достаточно пространства для хранения всех ваших файлов. Для подключения дополнительных устройств предусмотрен порт USB 2.0, а также новейший стандарт беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax и Bluetooth версии 5.1, обеспечивающие быстрый и стабильный доступ в интернет и соединение с периферийными устройствами. Ноутбук выполнен в стильном сером металлическом корпусе, что придает ему современный и профессиональный вид. Он оснащен долговечной литий-полимерной батареей (Li-Pol), которая поддерживает длительное время работы от одного заряда. Этот ноутбук представляет собой идеальное сочетание эстетики, технологичности и функциональности, отвечающее самым высоким требованиям современного пользователя.
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Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook D14 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD1Tb/14"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Space Grey/1.39kg (53014MUB)