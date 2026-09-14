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Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP)

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Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 1
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 2
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 3
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 4
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 5
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 6
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 7
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 8
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 9
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 10
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 2
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 3
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 4
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 5
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 6
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 7
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 8
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 9
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 10
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2&quot;/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729500
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
1.31

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP)

**Ноутбук Huawei MateBook 14 — стиль и высокая производительность в зелёном корпусе!** Ищете мощный и стильный ноутбук? Huawei MateBook 14 — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать Huawei MateBook 14?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 5 125H с 14 ядрами и частотой до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск приложений и достаточно места для хранения файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1920 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит яркие и насыщенные цвета, а также плавность изображения. Диагональ экрана — 14,2 дюйма. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,3 кг — ноутбук легко брать с собой в поездки и на работу. * **Стильный дизайн:** зелёный корпус из алюминия выглядит элегантно и современно. **Дополнительные преимущества:** * сенсорный экран — удобство управления; * глянцевая поверхность экрана — улучшенная цветопередача; * русская раскладка клавиатуры — комфортно для работы и общения. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С Huawei MateBook 14 вы получите мощный инструмент для работы, учёбы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Huawei MateBook 14 — стиль и высокая производительность в зелёном корпусе!** Ищете мощный и стильный ноутбук? Huawei MateBook 14 — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать Huawei MateBook 14?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 5 125H с 14 ядрами и частотой до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск приложений и достаточно места для хранения файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 2880 x 1920 пикселей и частотой обновления 120 Гц подарит яркие и насыщенные цвета, а также плавность изображения. Диагональ экрана — 14,2 дюйма. * **Компактность и лёгкость:** вес всего 1,3 кг — ноутбук легко брать с собой в поездки и на работу. * **Стильный дизайн:** зелёный корпус из алюминия выглядит элегантно и современно. **Дополнительные преимущества:** * сенсорный экран — удобство управления; * глянцевая поверхность экрана — улучшенная цветопередача; * русская раскладка клавиатуры — комфортно для работы и общения. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С Huawei MateBook 14 вы получите мощный инструмент для работы, учёбы и развлечений!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/14.2"/OLED/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Green/1.3kg (53014MFP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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