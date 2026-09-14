Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN)
Ноутбук Honor — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, созданное для тех, кто ценит производительность и элегантность в одном устройстве. **Элегантный серый корпус** подчеркивает современный и утонченный внешний вид, делая этот ноутбук идеальным спутником как в офисе, так и дома. **16-дюймовый экран** с разрешением 1920x1200 на базе **IPS-матрицы** обеспечивает яркие и четкие изображения, а частота обновления 60 Гц делает просмотр видео гладким и приятным. Под капотом устройства находится мощный процессор **Intel Core Ultra 5** с частотой 1,2 ГГц и 14 ядрами. Эта комбинация обеспечивает высокую производительность, позволяя эффективно выполнять многозадачные операции и справляться с ресурсоемкими приложениями. Ключевая особенность этого ноутбука — это **16 Гб оперативной памяти LPDDR5x**, что гарантирует быструю и плавную работу всех приложений. Вместительный **SSD на 1024 Гб** позволяет хранить все необходимые файлы, от важных документов до развлекательного контента, обеспечивая при этом мгновенный доступ к данным. Несмотря на то, что ноутбук продается без предустановленной операционной системы, это предоставляет пользователям свободу выбора и возможность установить программное обеспечение по своему усмотрению, отвечающее индивидуальным требованиям. Этот ноутбук Honor — отличный выбор для пользователей, ищущих надежное и мощное устройство для разнообразных задач, от работы до развлечений.
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Отзывы о товаре Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.75kg (5301ARGN)