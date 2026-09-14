Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM)
Honor представляет элегантный и мощный ноутбук, созданный для высокопроизводительных задач и развлечений. Этот ноутбук с диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей поддерживает высококачественную IPS-матрицу, обеспечивающую великолепную цветопередачу и широкие углы обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение видео и комфортную работу с мультимедиа. В основе устройства лежит процессор Intel серии Core Ultra 5 с 14 ядрами и тактовой частотой 1,2 ГГц, обеспечивающий отличную производительность и многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб типа LPDDR5x, что обеспечивает быстрый отклик системы и плавную работу приложений. Ноутбук оснащен вместительным SSD-накопителем объемом 1024 Гб, что позволяет хранить большое количество данных и быстро загружать системы и приложения. Работает устройство под управлением операционной системы Windows 11 Home, обеспечивающей современные возможности и удобный интерфейс для продуктивной работы и развлечений. Стильный серый корпус ноутбука Honor подчеркивает его современный дизайн и отлично вписывается в любой интерьер. Этот ноутбук станет надежным помощником для учебы, работы и развлечений, предлагая идеальное сочетание производительности и портативности.
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Отзывы о товаре Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM)