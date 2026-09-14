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Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM)

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Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM) - фото 1
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Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MagicBook X16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM) - фото 2
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM) - фото 3
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM) - фото 4
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM) - фото 5
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM) - фото 6
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM) - фото 7
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM) - фото 8
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM) - фото 9
  • Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729496
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MagicBook X16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х6
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM)

Honor представляет элегантный и мощный ноутбук, созданный для высокопроизводительных задач и развлечений. Этот ноутбук с диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей поддерживает высококачественную IPS-матрицу, обеспечивающую великолепную цветопередачу и широкие углы обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение видео и комфортную работу с мультимедиа. В основе устройства лежит процессор Intel серии Core Ultra 5 с 14 ядрами и тактовой частотой 1,2 ГГц, обеспечивающий отличную производительность и многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб типа LPDDR5x, что обеспечивает быстрый отклик системы и плавную работу приложений. Ноутбук оснащен вместительным SSD-накопителем объемом 1024 Гб, что позволяет хранить большое количество данных и быстро загружать системы и приложения. Работает устройство под управлением операционной системы Windows 11 Home, обеспечивающей современные возможности и удобный интерфейс для продуктивной работы и развлечений. Стильный серый корпус ноутбука Honor подчеркивает его современный дизайн и отлично вписывается в любой интерьер. Этот ноутбук станет надежным помощником для учебы, работы и развлечений, предлагая идеальное сочетание производительности и портативности.

Отзывы о товаре Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MagicBook X16
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Honor представляет элегантный и мощный ноутбук, созданный для высокопроизводительных задач и развлечений. Этот ноутбук с диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200 пикселей поддерживает высококачественную IPS-матрицу, обеспечивающую великолепную цветопередачу и широкие углы обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение видео и комфортную работу с мультимедиа. В основе устройства лежит процессор Intel серии Core Ultra 5 с 14 ядрами и тактовой частотой 1,2 ГГц, обеспечивающий отличную производительность и многозадачность. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб типа LPDDR5x, что обеспечивает быстрый отклик системы и плавную работу приложений. Ноутбук оснащен вместительным SSD-накопителем объемом 1024 Гб, что позволяет хранить большое количество данных и быстро загружать системы и приложения. Работает устройство под управлением операционной системы Windows 11 Home, обеспечивающей современные возможности и удобный интерфейс для продуктивной работы и развлечений. Стильный серый корпус ноутбука Honor подчеркивает его современный дизайн и отлично вписывается в любой интерьер. Этот ноутбук станет надежным помощником для учебы, работы и развлечений, предлагая идеальное сочетание производительности и портативности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD1Tb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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