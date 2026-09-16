Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGP)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGP)
Honor представляет новый ноутбук, сочетающий в себе элегантный дизайн и впечатляющие технические характеристики для работы и развлечений. Этот серый ноутбук оснащен операционной системой Windows 11 Home, которая обеспечивает интуитивно понятный интерфейс и богатые возможности персонализации. Основой устройства служит процессор Intel Core Ultra 5 с 14 ядрами и тактовой частотой 1,2 ГГц, что обеспечивает плавную и эффективную работу даже с ресурсоемкими задачами. 16 Гб оперативной памяти типа LPDDR5x способствуют быстрой обработке данных и обеспечивают многозадачность без задержек. 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 оснащен матрицей IPS, что гарантирует яркие цвета и широкие углы обзора. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что подходит для комфортного просмотра контента и повседневной работы. Встроенная видеокарта справляется с потоковой передачей видео и выполнением стандартных графических задач, а вместительный SSD-накопитель объемом 512 Гб предоставляет достаточно пространства для хранения важных файлов и приложений. Этот ноутбук Honor станет надежным помощником как для работы, так и для отдыха, предлагая идеальный баланс между производительностью и стилем.
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Отзывы о товаре Ноутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey/1.75kg (5301ARGP)