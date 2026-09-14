Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD)
**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A18 GA83H! Высокая производительность и впечатляющие визуальные характеристики сделают ваш игровой опыт незабываемым. **Основные характеристики:** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 7 (8 ядер, базовая частота — 3,8 ГГц, в режиме Boost — до 5,1 ГГц) обеспечивает высокую скорость работы и позволяет справляться с многозадачностью. * **Оперативная память:** 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц — для быстрой и плавной работы даже с ресурсоёмкими приложениями. * **Хранилище:** SSD 1 ТБ (M.2) — быстрая загрузка операционной системы и приложений. * **Графическая карта:** дискретная NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 — реалистичная графика и высокая частота кадров. * **Дисплей:** 18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц — чёткое и яркое изображение, плавные динамичные сцены. * **Матовая поверхность экрана** снижает блики и отражения, обеспечивая комфорт даже при ярком освещении. **Дополнительные преимущества:** * русский язык раскладки клавиатуры и наличие цифрового блока — удобство при работе и играх; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * лёгкий и стильный корпус чёрного цвета (вес — всего 2,8 кг) — ноутбук удобно брать с собой. Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам. С ноутбуком Gigabyte Gaming A18 GA83H вы получите не только высокую производительность, но и стильный дизайн, который подчеркнёт вашу индивидуальность. Не упустите шанс обновить свой игровой арсенал!
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen AI 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 138 530 руб.34633 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core G...
-
В наличииЦена 141 240 руб.35310 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3449 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/8 core ...
-
В наличииЦена 141 590 руб.35398 руб. в СплитНоутбук Lenovo LOQ 15IRX10 15.6" FHD Core i7-14700HX 16Gb/SSD1Tb...
-
В наличииЦена 144 230 руб.36058 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core...
-
В наличииЦена 145 020 руб.36255 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH108 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 148 980 руб.37245 руб. в СплитНоутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 50...
-
В наличииЦена 150 800 руб.37700 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb S...
-
В наличииЦена 151 370 руб.37843 руб. в СплитНоутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD R...
-
В наличииЦена 152 230 руб.38058 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra...
-
В наличииЦена 155 480 руб.38870 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1...
-
В наличииЦена 156 100 руб.39025 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Art 14 14.6" OLED 3.1K Core Ultra 7 255H...
-
В наличииЦена 158 330 руб.39583 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14" 3K OLED Core Ultra 9...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen AI 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, С большим экраном, Без ОС, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC94SD)