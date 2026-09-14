Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC93SD)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC93SD)
**Игровой ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H — мощь и стиль в каждой детали!** Погрузитесь в мир игр с ноутбуком Gigabyte Gaming A18 GA83H! Высокая производительность и впечатляющие визуальные характеристики сделают ваш игровой опыт незабываемым. **Почему стоит выбрать Gigabyte Gaming A18 GA83H?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 7 с 8 ядрами и частотой до 5,1 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Современная графика:** дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR7 подарит вам реалистичные изображения и плавную анимацию. * **Чёткий и яркий экран:** 18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц позволит насладиться каждой деталью игрового мира. Матовая поверхность экрана снизит блики и отражения. * **Достаточно места для игр и файлов:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быструю загрузку системы и приложений, а 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц обеспечат быструю обработку данных. * **Удобство в использовании:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает ввод данных лёгким и приятным. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из пластика; * сетевой интерфейс RJ-45 для стабильного подключения к сети; * энергоёмкий аккумулятор (76 Вт·ч) для длительной работы без подзарядки. Ноутбук поставляется без операционной системы — вы можете установить ту, которая подходит именно вам. Выберите Gigabyte Gaming A18 GA83H и откройте для себя новые горизонты в мире игр!
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Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Gaming A18 GA83H AMD Ryzen AI 7 260/16Gb/SSD512Gb/RTX5060 8Gb (85W)/18"/IPS/WQXGA/2560x1600/165Hz/NoOS/Black/2.8kg (3VHK3KZC93SD)