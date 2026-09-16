Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16"/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16"/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0)
Ноутбук Asus представляет собой современное устройство, объединяющее в себе стильный дизайн и высокую производительность. Его серый корпус из пластика не только легкий, весом всего 1,8 кг, но и достаточно прочный, что делает его удобным в переноске и подходящим для ежедневного использования. Дисплей ноутбука имеет диагональ 16 дюймов с разрешением 1920x1200, что обеспечивает яркое и четкое изображение. IPS-матрица улучшает цветопередачу и углы обзора, а частота обновления экрана 144 Гц делает его отличным выбором для геймеров и любителей динамичного контента. Внутри установлена одна из последних моделей процессора Intel Core i5, обеспечивая быструю и плавную работу устройства. Поддержка оперативной памяти DDR5 гарантирует отличную производительность даже при выполнении ресурсоемких задач. Ноутбук оснащен клавиатурой с подсветкой, что делает его использование комфортным в условиях низкой освещенности. Хотя устройство поставляется без предустановленной операционной системы, это дает пользователям свободу выбора и возможность установить понравившееся программное обеспечение. Эта модель ноутбука Asus станет надежным помощником как для работы, так и для развлечений, предлагая баланс между функциональностью и эстетикой.
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Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA Intel Core 5 210H/16Gb/512Gb/16"/IPS /WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Grey/1.7kg (90NB1672-M00CJ0)