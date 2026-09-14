Top.Mail.Ru
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 7
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 8
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 9
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 10
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 11
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 10
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 11
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6&quot;/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729488
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х30х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0)

Ноутбук Asus – это надежное и производительное устройство, созданное для пользователей, которым важно сочетание функциональности и стиля. Изготовленный в Китае, этот ноутбук предлагает современные технологии в элегантном пластиковом корпусе. С диагональю экрана 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080, устройство обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его идеальным для работы и развлечений. Оснащенный мощным процессором Intel с 10 ядрами, этот ноутбук способен справляться с многозадачной работой и ресурсоемкими приложениями. 16 Гб оперативной памяти и SSD объемом 512 Гб обеспечивают быстрый запуск программ и плавную работу системы. Весом всего 1,7 кг, ноутбук удобен для частых перемещений, сохраняя при этом впечатляющую производительность. Bluetooth версии v5.2 позволяет быстро подключаться к различным устройствам, а наличие подсветки клавиатуры добавляет удобства при работе в условиях недостаточной освещенности. Для максимальной персонализации и настройки под собственные нужды, ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы. Этот ноутбук Asus станет отличным спутником для профессионалов и пользователей, ценящих подлинное качество и высокую производительность.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus – это надежное и производительное устройство, созданное для пользователей, которым важно сочетание функциональности и стиля. Изготовленный в Китае, этот ноутбук предлагает современные технологии в элегантном пластиковом корпусе. С диагональю экрана 15,6 дюйма и разрешением 1920x1080, устройство обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает его идеальным для работы и развлечений. Оснащенный мощным процессором Intel с 10 ядрами, этот ноутбук способен справляться с многозадачной работой и ресурсоемкими приложениями. 16 Гб оперативной памяти и SSD объемом 512 Гб обеспечивают быстрый запуск программ и плавную работу системы. Весом всего 1,7 кг, ноутбук удобен для частых перемещений, сохраняя при этом впечатляющую производительность. Bluetooth версии v5.2 позволяет быстро подключаться к различным устройствам, а наличие подсветки клавиатуры добавляет удобства при работе в условиях недостаточной освещенности. Для максимальной персонализации и настройки под собственные нужды, ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы. Этот ноутбук Asus станет отличным спутником для профессионалов и пользователей, ценящих подлинное качество и высокую производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4056 Intel Core 5 120U/16Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/Silver/1.7kg (90NB13Y2-M02FT0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...