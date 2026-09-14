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Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001)

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Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) - фото 1
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) - фото 2
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) - фото 3
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) - фото 4
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) - фото 5
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) - фото 6
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) - фото 7
Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Acer Predator Helios Neo
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16&quot;/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
178 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729486
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator Helios Neo
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х35х9
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001)

**Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI** — это мощная игровая машина, которая подойдёт как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с требовательными приложениями. **Основные характеристики:** * Процессор: Intel Core Ultra 7 255HX с 20 ядрами и базовой частотой 2,4 ГГц, в режиме Boost частота достигает 5,2 ГГц. * Оперативная память: 32 ГБ типа DDR5 с частотой 6400 МГц. * Накопитель: SSD объёмом 1 ТБ формата M.2. * Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7. * Экран: 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц. * Аккумулятор: энергоёмкость 76 Вт·ч. **Дополнительные особенности:** * Матовый экран, который предотвращает появление бликов и улучшает видимость в различных условиях освещения. * Цифровой блок клавиатуры для удобства работы с числами и дополнительными функциями. * Картридер для microSD, позволяющий быстро передавать данные с карт памяти. * Один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств и передачи данных на высокой скорости. * Сетевой интерфейс RJ-45 для проводного подключения к сети. Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI выполнен в чёрном цвете и оснащён клавиатурой с русской раскладкой. Операционная система не установлена, что даёт возможность выбрать и установить нужную вам ОС. Если вы ищете мощный и надёжный ноутбук для игр и работы с требовательными приложениями, то Acer Predator Helios Neo 16S AI — отличный выбор.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Predator Helios Neo
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
255HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
20
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI** — это мощная игровая машина, которая подойдёт как для геймеров, так и для профессионалов, работающих с требовательными приложениями. **Основные характеристики:** * Процессор: Intel Core Ultra 7 255HX с 20 ядрами и базовой частотой 2,4 ГГц, в режиме Boost частота достигает 5,2 ГГц. * Оперативная память: 32 ГБ типа DDR5 с частотой 6400 МГц. * Накопитель: SSD объёмом 1 ТБ формата M.2. * Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7. * Экран: 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц. * Аккумулятор: энергоёмкость 76 Вт·ч. **Дополнительные особенности:** * Матовый экран, который предотвращает появление бликов и улучшает видимость в различных условиях освещения. * Цифровой блок клавиатуры для удобства работы с числами и дополнительными функциями. * Картридер для microSD, позволяющий быстро передавать данные с карт памяти. * Один порт Thunderbolt для подключения периферийных устройств и передачи данных на высокой скорости. * Сетевой интерфейс RJ-45 для проводного подключения к сети. Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI выполнен в чёрном цвете и оснащён клавиатурой с русской раскладкой. Операционная система не установлена, что даёт возможность выбрать и установить нужную вам ОС. Если вы ищете мощный и надёжный ноутбук для игр и работы с требовательными приложениями, то Acer Predator Helios Neo 16S AI — отличный выбор.
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Отзывы


Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-72PG Intel Core Ultra 7 255HX/32Gb/SSD1Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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