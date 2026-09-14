Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002)
Ноутбуки Acer представляют собой мощные и универсальные устройства, идеально подходящие как для работы, так и для развлечений. Эта модель, произведенная в Китае, оснащена рядом современных характеристик, обеспечивающих высокую производительность и комфорт в использовании. С экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 2560x1600 пикселей, ноутбук предлагает четкое и яркое изображение, что делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа и работы с графикой. Несмотря на отсутствие сенсорного экрана, управление происходит комфортно благодаря удобной клавиатуре и точному тачпаду. Производительность устройства обеспечивается мощным процессором из серии Intel Core Ultra 9, который в сочетании с 32 Гб оперативной памяти позволяет справляться с любыми задачами, будь то многозадачность или ресурсоёмкие приложения. Объем SSD накопителя составляет впечатляющие 2048 Гб, что позволяет хранить большое количество данных и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Вес ноутбука составляет всего 2,3 кг, что делает его достаточно портативным для повседневного использования и путешествий. Корпус из прочного пластика обеспечивает надежную защиту при повседневной эксплуатации. Также устройство оснащено современной версией Bluetooth v5.4, что обеспечивает надежное беспроводное подключение с периферийными устройствами. Ноутбук предоставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователям возможность самостоятельно выбрать и установить программное обеспечение, соответствующее их личным предпочтениям и требованиям к работе. Эта модель Acer — идеальный вариант для тех, кто ищет комбинацию мощности, надежности и большого объема хранилища, удовлетворяющего запросам современных пользователей.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-90EB Intel Core Ultra 9 275HX/32Gb/SSD2Tb/RTX5070 8Gb (115W)/16"/OLED/WQXGA/2560x1600/240Hz/NoOS/Black/2.3kg (NH.QZFCD.002)