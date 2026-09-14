Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-746M Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.009)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-746M Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.009)
**Ноутбук Acer Swift Go 14 AI — стиль и высокая производительность в лёгком корпусе** Ищете мощный и стильный ноутбук? Acer Swift Go 14 AI — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Acer Swift Go 14 AI?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 7 258V и 32 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными задачами без задержек. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткой картинкой. * **Компактность и лёгкость:** вес ноутбука всего 1,25 кг, поэтому его удобно брать с собой в поездки, на работу или учёбу. * **Стильный дизайн:** элегантный синий цвет корпуса подчеркнёт ваш вкус и индивидуальность. С ноутбуком Acer Swift Go 14 AI вы получите надёжного помощника, который справится с любыми задачами!
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-746M Intel Core Ultra 7 258V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.009)