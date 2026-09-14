Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A)
**Ноутбук Acer Swift Go 14 AI — мощь и стиль в каждом пикселе!** Ищете ноутбук, который объединит в себе высокую производительность, стильный дизайн и передовые технологии? Acer Swift Go 14 AI — идеальный выбор для тех, кто ценит качество и не готов идти на компромиссы. **Почему стоит выбрать Acer Swift Go 14 AI?** - **Мощный процессор:** Intel Core Ultra 9 288V обеспечит быструю и плавную работу даже с самыми требовательными приложениями. - **Достаточно памяти для любых задач:** 32 ГБ оперативной памяти позволят вам работать в многозадачном режиме без потери производительности. - **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ даст возможность хранить большое количество файлов и приложений, а также ускорит загрузку операционной системы и программ. - **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. - **Компактность и портативность:** вес всего 1,25 кг и стильный синий корпус делают этот ноутбук отличным спутником в поездках и на работе. Acer Swift Go 14 AI — это ноутбук, который поможет вам быть продуктивным в любой ситуации. Независимо от того, работаете ли вы с документами, смотрите фильмы или играете в игры, этот ноутбук обеспечит вам высокую производительность и комфорт. Не упустите шанс приобрести Acer Swift Go 14 AI и насладиться всеми преимуществами современного ноутбука!
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A Intel Core Ultra 9 288V/32Gb/SSD1Tb/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Blue/1.25kg (NX.JNBCD.00A)