Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003)
**Ноутбук Acer Nitro V 16S: мощь и стиль для настоящих геймеров!** Ищете ноутбук, который справится с самыми требовательными играми и задачами? Acer Nitro V 16S — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать Acer Nitro V 16S?** - **Мощный процессор:** AMD Ryzen 7 обеспечивает высокую производительность и быстродействие. - **Достаточно памяти для многозадачности:** 32 ГБ оперативной памяти позволяют работать с несколькими приложениями одновременно без потери скорости. - **Быстрая загрузка и хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. - **Графика на высшем уровне:** видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти подарит вам невероятно реалистичную графику и плавную анимацию в играх. - **Потрясающий дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением WQXGA (2560 x 1600 пикселей) и частотой обновления 180 Гц обеспечивает чёткое и яркое изображение, а также плавность динамичных сцен. - **Стильный дизайн:** чёрный цвет корпуса и эргономичный дизайн делают этот ноутбук не только мощным, но и стильным аксессуаром. - **Портативность:** вес всего 2,1 кг позволяет легко брать ноутбук с собой в поездки и на встречи. С Acer Nitro V 16S вы получите не просто ноутбук, а настоящего мощного помощника, который справится с любыми задачами — от игр до профессиональной работы. Не упустите шанс обновить свою технику — выберите Acer Nitro V 16S уже сегодня!
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 16S AI ANV16S-41-R570 AMD Ryzen 7 260/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U03CD.003)