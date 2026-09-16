Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-59ZA Intel Core 5 120U/32Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.53kg (NX.DJ8CD.001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729478
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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х7
Вес, кг.
3.2
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-59ZA Intel Core 5 120U/32Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.53kg (NX.DJ8CD.001)
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-59ZA Intel Core 5 120U/32Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.53kg (NX.DJ8CD.001)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-59ZA Intel Core 5 120U/32Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.53kg (NX.DJ8CD.001)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, С LTE, Intel Core i5, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, С LTE, Intel Core i5, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-59ZA Intel Core 5 120U/32Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.53kg (NX.DJ8CD.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-59ZA Intel Core 5 120U/32Gb/SSD512Gb/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Silver/1.53kg (NX.DJ8CD.001)