Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001)
Ноутбук Acer — это надежное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Он изготовлен в Китае, что гарантирует высокое качество сборки и материалов. Оборудованный новейшей версией Bluetooth 5.2, этот ноутбук обеспечивает стабильное беспроводное соединение с другими устройствами. Вес ноутбука составляет всего 2,1 кг, что делает его удобным для переноски и использования в дороге. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 и матрицей IPS предлагает потрясающие визуальные эффекты и широкие углы обзора, что особенно важно для работы с графикой и просмотра мультимедиа. Этот лэптоп оснащен 16 Гб оперативной памяти типа DDR5 и SSD объемом 512 Гб, что обеспечивает быструю загрузку программ и хранения данных. Процессор от Intel гарантирует высокую производительность при выполнении самых различных задач. Также ноутбук оборудован встроенным кард-ридером, что значительно упрощает работу с картами памяти. Однако стоит отметить, что устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить наиболее подходящую для своих нужд. Наконец, его стильный черный цвет придаёт устройству современный и элегантный вид, который будет уместен как в офисном пространстве, так и дома. Ноутбук Acer — это надежный выбор для тех, кто ценит высокое качество и функциональность.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-55X8 Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb/RTX5050 8Gb (85W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U27CD.001)