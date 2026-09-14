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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001)

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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 10
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 11
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 12
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Nitro V
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 6
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  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 10
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 11
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 12
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729476
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х37х7
Вес, кг.
4.1

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001)

**Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF** — мощный игровой девайс, который подойдёт не только для игр, но и для работы с ресурсоёмкими приложениями. **Основные характеристики:** * Процессор: Intel Core 5 210H с 8 ядрами, базовая частота — 2,2 ГГц, в режиме Boost — до 4,8 ГГц. * Оперативная память: 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц. * Накопитель: SSD 1 ТБ формата M.2 для быстрой загрузки системы и приложений. * Видеокарта: дискретная NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7. * Экран: 16 дюймов, разрешение 2560 x 1600 пикселей, тип матрицы — IPS, частота обновления 180 Гц, матовая поверхность. * Аккумулятор: энергоёмкость 76 Вт·ч. Среди других особенностей модели — наличие картридера для microSD, сетевого интерфейса RJ-45, цифрового блока клавиатуры. Клавиатура с русской раскладкой. Стильный чёрный корпус из пластика придаёт ноутбуку Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF современный вид. Операционная система не установлена — вы можете выбрать ту, что подходит вам больше всего. Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF — отличный выбор для тех, кто ищет мощный и надёжный ноутбук для игр и работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF** — мощный игровой девайс, который подойдёт не только для игр, но и для работы с ресурсоёмкими приложениями. **Основные характеристики:** * Процессор: Intel Core 5 210H с 8 ядрами, базовая частота — 2,2 ГГц, в режиме Boost — до 4,8 ГГц. * Оперативная память: 16 ГБ DDR5 с частотой 5600 МГц. * Накопитель: SSD 1 ТБ формата M.2 для быстрой загрузки системы и приложений. * Видеокарта: дискретная NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков с 8 ГБ видеопамяти GDDR7. * Экран: 16 дюймов, разрешение 2560 x 1600 пикселей, тип матрицы — IPS, частота обновления 180 Гц, матовая поверхность. * Аккумулятор: энергоёмкость 76 Вт·ч. Среди других особенностей модели — наличие картридера для microSD, сетевого интерфейса RJ-45, цифрового блока клавиатуры. Клавиатура с русской раскладкой. Стильный чёрный корпус из пластика придаёт ноутбуку Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF современный вид. Операционная система не установлена — вы можете выбрать ту, что подходит вам больше всего. Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF — отличный выбор для тех, кто ищет мощный и надёжный ноутбук для игр и работы.
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Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-58YF Intel Core 5 210H/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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