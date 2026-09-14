Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003)
Представляем ноутбук Acer — мощное устройство, созданное для высокопроизводительных задач и мультимедийных развлечений. Этот ноутбук произведен в Китае, что гарантирует высокое качество сборки. Он оснащен современным модулем Bluetooth v5.2, что обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь с различными устройствами. Вес ноутбука составляет 2,1 кг, что делает его достаточно портативным для удобного перемещения и использования в любых условиях. При диагонали экрана 16 дюймов и разрешении 2560x1600 пользователи смогут наслаждаться яркими и четкими изображениями. Экран с матрицей типа IPS обеспечивает широкие углы обзора и точную цветопередачу. Ноутбук оснащен встроенным кард-ридером для удобной работы с картами памяти. Внутренняя конфигурация включает в себя производительный процессор от компании Intel и впечатляющий объем памяти: SSD на 1024 Гб для хранения большого количества данных и 32 Гб оперативной памяти типа DDR5 для быстродействия при выполнении параллельных задач. Это устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС. Все это заключено в стильный черный корпус, подчеркивающий элегантность и современность устройства. Этот ноутбук Acer станет отличным выбором для тех, кто ценит мощность и функциональность в сочетании с высоким качеством изображения и надежной производительностью.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003)