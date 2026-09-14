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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003)

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Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 10
Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Nitro V
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 10
  • Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16&quot;/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729475
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х37х7
Вес, кг.
5.01

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003)

Представляем ноутбук Acer — мощное устройство, созданное для высокопроизводительных задач и мультимедийных развлечений. Этот ноутбук произведен в Китае, что гарантирует высокое качество сборки. Он оснащен современным модулем Bluetooth v5.2, что обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь с различными устройствами. Вес ноутбука составляет 2,1 кг, что делает его достаточно портативным для удобного перемещения и использования в любых условиях. При диагонали экрана 16 дюймов и разрешении 2560x1600 пользователи смогут наслаждаться яркими и четкими изображениями. Экран с матрицей типа IPS обеспечивает широкие углы обзора и точную цветопередачу. Ноутбук оснащен встроенным кард-ридером для удобной работы с картами памяти. Внутренняя конфигурация включает в себя производительный процессор от компании Intel и впечатляющий объем памяти: SSD на 1024 Гб для хранения большого количества данных и 32 Гб оперативной памяти типа DDR5 для быстродействия при выполнении параллельных задач. Это устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС. Все это заключено в стильный черный корпус, подчеркивающий элегантность и современность устройства. Этот ноутбук Acer станет отличным выбором для тех, кто ценит мощность и функциональность в сочетании с высоким качеством изображения и надежной производительностью.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
180
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем ноутбук Acer — мощное устройство, созданное для высокопроизводительных задач и мультимедийных развлечений. Этот ноутбук произведен в Китае, что гарантирует высокое качество сборки. Он оснащен современным модулем Bluetooth v5.2, что обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь с различными устройствами. Вес ноутбука составляет 2,1 кг, что делает его достаточно портативным для удобного перемещения и использования в любых условиях. При диагонали экрана 16 дюймов и разрешении 2560x1600 пользователи смогут наслаждаться яркими и четкими изображениями. Экран с матрицей типа IPS обеспечивает широкие углы обзора и точную цветопередачу. Ноутбук оснащен встроенным кард-ридером для удобной работы с картами памяти. Внутренняя конфигурация включает в себя производительный процессор от компании Intel и впечатляющий объем памяти: SSD на 1024 Гб для хранения большого количества данных и 32 Гб оперативной памяти типа DDR5 для быстродействия при выполнении параллельных задач. Это устройство поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС. Все это заключено в стильный черный корпус, подчеркивающий элегантность и современность устройства. Этот ноутбук Acer станет отличным выбором для тех, кто ценит мощность и функциональность в сочетании с высоким качеством изображения и надежной производительностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 16S ANV16S-71-75R0 Intel Core 7 240H/32Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (85W)/16"/IPS/WQXGA/2560x1600/180Hz/NoOS/Black/2.1kg (NH.U28CD.003) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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