Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005)
Ноутбуки Acer являются мощными устройствами, предназначенными для пользователей, которым важна производительность и комфорт. Эта модель изготовлена в Китае, минималистичный и стильный корпус выполнен из пластика, что делает его визуально привлекательным и практичным. Основные характеристики этой модели включают в себя внушительный 17,3-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивающий четкость и насыщенность изображения, что делает его идеальным выбором для работы с графикой и мультимедиа развлечений. Однако сенсорный экран отсутствует, поэтому навигация осуществляется традиционными методами. Внутренние компоненты ноутбука впечатляют: под капотом расположен процессор AMD серии Ryzen 7, который обеспечивает молниеносную работу устройства в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен SSD емкостью 1024 ГБ, что позволяет хранить большой объем информации и ускоряет запуск приложений. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, это дает пользователям свободу выбора ПО, наиболее соответствующего их нуждам. Ноутбук оснащен современной технологией Bluetooth версии 5.3, что обеспечивает стабильное и быстрое соединение с другими устройствами. Вес ноутбука составляет 2,71 кг, что делает его портативным решением для пользователей, которые всегда в движении. Встроенный кард-ридер добавляет удобства при работе с картами памяти. Дополнительными приятными особенностями являются наличие подсветки клавиатуры, что обеспечивает комфортную работу в условиях недостаточного освещения. Этот ноутбук - это надежный помощник в работе и отличный выбор для любителей высококачественных технологий.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R6A6 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3"/IPS/FHD/1920x1080/144Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.005)