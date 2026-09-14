Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007)
Ноутбуки Acer — это надежное сочетание передовых технологий и привлекательного дизайна. Представленная модель, произведенная в Китае, оснащена впечатляющим набором характеристик, которые позволяют ей удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей. Базируясь на мощном процессоре AMD Ryzen 7 и оснащенная 16 Гб оперативной памяти, данная модель обеспечивает высокую производительность и быстрый отклик при выполнении ресурсоемких задач. Объем хранилища на SSD составляет 1024 Гб, что дает достаточно места для хранения всех необходимых файлов и программ. Диагональ экрана в 17,3 дюйма и разрешение 2560x1440 гарантируют отличное качество изображения и делают устройство идеальным для работы с графикой, просмотра мультимедиа и игр. Хотя экран не является сенсорным, его размер и качество изображения делают взаимодействие с устройством крайне комфортным. Прочный пластиковый корпус обеспечивает надежность и долговечность, а относительно небольшой вес в 2,71 кг делает ноутбук портативным, позволяя легко брать его с собой в дорогу. Подсветка клавиатуры добавляет удобства, позволяя работать в условиях низкой освещенности. Bluetooth версии v5.3 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к беспроводным устройствам. Встроенный кард-ридер облегчает перенос данных с различных карт памяти, что расширяет функциональные возможности ноутбука. Стоит отметить, что данная модель поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю свободу выбора и возможность установки наиболее подходящей для него ОС. Такой ноутбук — это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, мобильность и свободу настройки устройства под индивидуальные нужды.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007)