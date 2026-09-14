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Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007)

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Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 8
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 9
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 10
Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1440
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 10
  • Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3&quot;/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
131 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729472
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х33х7
Вес, кг.
6.01

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007)

Ноутбуки Acer — это надежное сочетание передовых технологий и привлекательного дизайна. Представленная модель, произведенная в Китае, оснащена впечатляющим набором характеристик, которые позволяют ей удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей. Базируясь на мощном процессоре AMD Ryzen 7 и оснащенная 16 Гб оперативной памяти, данная модель обеспечивает высокую производительность и быстрый отклик при выполнении ресурсоемких задач. Объем хранилища на SSD составляет 1024 Гб, что дает достаточно места для хранения всех необходимых файлов и программ. Диагональ экрана в 17,3 дюйма и разрешение 2560x1440 гарантируют отличное качество изображения и делают устройство идеальным для работы с графикой, просмотра мультимедиа и игр. Хотя экран не является сенсорным, его размер и качество изображения делают взаимодействие с устройством крайне комфортным. Прочный пластиковый корпус обеспечивает надежность и долговечность, а относительно небольшой вес в 2,71 кг делает ноутбук портативным, позволяя легко брать его с собой в дорогу. Подсветка клавиатуры добавляет удобства, позволяя работать в условиях низкой освещенности. Bluetooth версии v5.3 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к беспроводным устройствам. Встроенный кард-ридер облегчает перенос данных с различных карт памяти, что расширяет функциональные возможности ноутбука. Стоит отметить, что данная модель поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю свободу выбора и возможность установки наиболее подходящей для него ОС. Такой ноутбук — это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, мобильность и свободу настройки устройства под индивидуальные нужды.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro V 17
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
2560x1440
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки Acer — это надежное сочетание передовых технологий и привлекательного дизайна. Представленная модель, произведенная в Китае, оснащена впечатляющим набором характеристик, которые позволяют ей удовлетворить потребности даже самых требовательных пользователей. Базируясь на мощном процессоре AMD Ryzen 7 и оснащенная 16 Гб оперативной памяти, данная модель обеспечивает высокую производительность и быстрый отклик при выполнении ресурсоемких задач. Объем хранилища на SSD составляет 1024 Гб, что дает достаточно места для хранения всех необходимых файлов и программ. Диагональ экрана в 17,3 дюйма и разрешение 2560x1440 гарантируют отличное качество изображения и делают устройство идеальным для работы с графикой, просмотра мультимедиа и игр. Хотя экран не является сенсорным, его размер и качество изображения делают взаимодействие с устройством крайне комфортным. Прочный пластиковый корпус обеспечивает надежность и долговечность, а относительно небольшой вес в 2,71 кг делает ноутбук портативным, позволяя легко брать его с собой в дорогу. Подсветка клавиатуры добавляет удобства, позволяя работать в условиях низкой освещенности. Bluetooth версии v5.3 обеспечивает стабильное и быстрое подключение к беспроводным устройствам. Встроенный кард-ридер облегчает перенос данных с различных карт памяти, что расширяет функциональные возможности ноутбука. Стоит отметить, что данная модель поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю свободу выбора и возможность установки наиболее подходящей для него ОС. Такой ноутбук — это идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, мобильность и свободу настройки устройства под индивидуальные нужды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 17 AI ANV17-41-R9Q9 AMD Ryzen 7 260/16Gb/SSD1Tb/RTX5060 8Gb (95W)/17.3"/IPS/QHD/2560x1440/165Hz/NoOS/Black/3.1kg (NH.QYVCD.007) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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