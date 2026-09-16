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Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP

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Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP - фото 1
Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP - фото 2
Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP - фото 3
Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP - фото 4
Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP - фото 5
Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
PCIe
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x8
Количество сетевых портов
2 порта
Типы сетевых портов
SFP28
Скорость портов
25 Гбит/с
  • Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP - фото 1
  • Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP - фото 2
  • Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP - фото 3
  • Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP - фото 4
  • Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP - фото 5
  • Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 860 руб. 
Начислим 622 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729461
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP
38 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
PCIe
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x8
Количество сетевых портов
2 порта
Типы сетевых портов
SFP28
Скорость портов
25 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х12х5
Вес, г.
200

Описание товара Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP

Сетевой адаптер Synology E25G30-F2 является высокоскоростным решением для сетевых подключений в современных серверных и NAS-системах. Он оснащен двумя портами 25GbE SFP28, что позволяет достигать высокой скорости передачи данных и эффективного обмена информацией в корпоративных IT-инфраструктурах. Этот адаптер поддерживает технологию PCIe, что обеспечивает оптимальную совместимость с современными серверными платформами и решение задач с высокой нагрузкой на сеть. Основные характеристики: Модель: Synology E25G30-F2 Тип устройства: Сетевой адаптер Интерфейс: PCIe Скорость передачи данных: 25GbE Количество портов: 2 порта SFP28 Поддерживаемые технологии: SFP28, 25GbE Совместимость с протоколами: TCP/IP, UDP, ARP, VLAN и другие Совместимость с системами: Совместим с платформами Synology NAS и серверных решений с интерфейсом PCIe Энергопотребление: 15W Рабочая температура: от 0°C до 55°C Дополнительные характеристики: Поддержка высокой пропускной способности: Два порта SFP28, каждый из которых поддерживает до 25 Гбит/с, обеспечивают отличную производительность для современных серверных решений. Оптимизированная совместимость: Совместимость с NAS и серверными системами Synology, обеспечивая минимальные затраты на развертывание и настройку. Технология управления потоками: Поддержка управления потоками (flow control) для более эффективного использования сетевых ресурсов и предотвращения потерь пакетов. Поддержка виртуализации: Адаптер полностью совместим с технологиями виртуализации, такими как VMware и Hyper-V, для улучшенной производительности в виртуализированных средах.

Отзывы о товаре Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Сетевая карта
Форм-фактор
PCIe
Интерфейс подключения
PCI-Express 3.0 x8
Количество сетевых портов
2 порта
Типы сетевых портов
SFP28
Скорость портов
25 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой адаптер Synology E25G30-F2 является высокоскоростным решением для сетевых подключений в современных серверных и NAS-системах. Он оснащен двумя портами 25GbE SFP28, что позволяет достигать высокой скорости передачи данных и эффективного обмена информацией в корпоративных IT-инфраструктурах. Этот адаптер поддерживает технологию PCIe, что обеспечивает оптимальную совместимость с современными серверными платформами и решение задач с высокой нагрузкой на сеть. Основные характеристики: Модель: Synology E25G30-F2 Тип устройства: Сетевой адаптер Интерфейс: PCIe Скорость передачи данных: 25GbE Количество портов: 2 порта SFP28 Поддерживаемые технологии: SFP28, 25GbE Совместимость с протоколами: TCP/IP, UDP, ARP, VLAN и другие Совместимость с системами: Совместим с платформами Synology NAS и серверных решений с интерфейсом PCIe Энергопотребление: 15W Рабочая температура: от 0°C до 55°C Дополнительные характеристики: Поддержка высокой пропускной способности: Два порта SFP28, каждый из которых поддерживает до 25 Гбит/с, обеспечивают отличную производительность для современных серверных решений. Оптимизированная совместимость: Совместимость с NAS и серверными системами Synology, обеспечивая минимальные затраты на развертывание и настройку. Технология управления потоками: Поддержка управления потоками (flow control) для более эффективного использования сетевых ресурсов и предотвращения потерь пакетов. Поддержка виртуализации: Адаптер полностью совместим с технологиями виртуализации, такими как VMware и Hyper-V, для улучшенной производительности в виртуализированных средах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP - стоимость товара 38860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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