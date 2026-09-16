Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP
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Характеристики
Описание товара Сетевая карта Synology E25G30-F2 2x25GbE SFP28 PCIe3.0 x8 LP
Сетевой адаптер Synology E25G30-F2 является высокоскоростным решением для сетевых подключений в современных серверных и NAS-системах. Он оснащен двумя портами 25GbE SFP28, что позволяет достигать высокой скорости передачи данных и эффективного обмена информацией в корпоративных IT-инфраструктурах. Этот адаптер поддерживает технологию PCIe, что обеспечивает оптимальную совместимость с современными серверными платформами и решение задач с высокой нагрузкой на сеть. Основные характеристики: Модель: Synology E25G30-F2 Тип устройства: Сетевой адаптер Интерфейс: PCIe Скорость передачи данных: 25GbE Количество портов: 2 порта SFP28 Поддерживаемые технологии: SFP28, 25GbE Совместимость с протоколами: TCP/IP, UDP, ARP, VLAN и другие Совместимость с системами: Совместим с платформами Synology NAS и серверных решений с интерфейсом PCIe Энергопотребление: 15W Рабочая температура: от 0°C до 55°C Дополнительные характеристики: Поддержка высокой пропускной способности: Два порта SFP28, каждый из которых поддерживает до 25 Гбит/с, обеспечивают отличную производительность для современных серверных решений. Оптимизированная совместимость: Совместимость с NAS и серверными системами Synology, обеспечивая минимальные затраты на развертывание и настройку. Технология управления потоками: Поддержка управления потоками (flow control) для более эффективного использования сетевых ресурсов и предотвращения потерь пакетов. Поддержка виртуализации: Адаптер полностью совместим с технологиями виртуализации, такими как VMware и Hyper-V, для улучшенной производительности в виртуализированных средах.
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