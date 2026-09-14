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Dinah Washington - What A Diff'rence A Day Makes! (Analogue) (0602478849121) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dinah Washington - What A Diff'rence A Day Makes! (Analogue) (0602478849121) виниловая пластинка

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Dinah Washington - What A Diff&#039;rence A Day Makes! (Analogue) (0602478849121) виниловая пластинка - фото 1
Dinah Washington - What A Diff&#039;rence A Day Makes! (Analogue) (0602478849121) виниловая пластинка - фото 2
Dinah Washington - What A Diff&#039;rence A Day Makes! (Analogue) (0602478849121) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dinah Washington
Альбом (сингл)
What A Diff'rence A Day Makes!
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dinah Washington - What A Diff&#039;rence A Day Makes! (Analogue) (0602478849121) виниловая пластинка - фото 1
  • Dinah Washington - What A Diff&#039;rence A Day Makes! (Analogue) (0602478849121) виниловая пластинка - фото 2
  • Dinah Washington - What A Diff&#039;rence A Day Makes! (Analogue) (0602478849121) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729421
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478849121]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dinah Washington
Альбом (сингл)
What A Diff'rence A Day Makes!
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Remember You, I Thought About You, That's All There Is To That, I Won't Cry Anymore, I'm Thru With Love, Cry Me A River, What A Difference A Day Made, Nothing In The World, Manhattan, Time After Time, It's Magic, A Sunday Kind Of Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dinah Washington - What A Diff'rence A Day Makes! (Analogue) (0602478849121) виниловая пластинка

«What A Diff'rence A Day Makes!», первоначально выпущенный в 1959 году на Mercury Records, стал поворотным моментом в карьере певицы Дины Вашингтон. Альбом принёс ей премию «Грэмми» и представляет собой успешный переход от джаза с элементами блюза к миру пышной оркестровой поп-музыки. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Soundи высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Заглавный трек, изначально написанный на испанском языке в 1930-х годах и популяризированный на английском другими певцами, стал визитной карточкой Вашингтон. Альбом представляет собой баланс между впечатляющим вокальным присутствием Вашингтон и изысканными аранжировками, выполненными Белфордом Хендриксом, сочетающими струнные, ритм-секцию и изящные духовые. Такие треки, как «Cry Me a River», «Manhattan» и «Time After Time», демонстрируют способность певицы точно и непринуждённо передавать эмоциональные нюансы и ритмическую фразировку. Результатом стало гармоничное сочетание джазовых традиций и современного звучания, которое сделало Вашингтон одной из самых разносторонних и выразительных певиц своего времени.

Отзывы о товаре Dinah Washington - What A Diff'rence A Day Makes! (Analogue) (0602478849121) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478849121]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Dinah Washington
Альбом (сингл)
What A Diff'rence A Day Makes!
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Remember You, I Thought About You, That's All There Is To That, I Won't Cry Anymore, I'm Thru With Love, Cry Me A River, What A Difference A Day Made, Nothing In The World, Manhattan, Time After Time, It's Magic, A Sunday Kind Of Love
Версия издания
стандартное
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Описание
«What A Diff'rence A Day Makes!», первоначально выпущенный в 1959 году на Mercury Records, стал поворотным моментом в карьере певицы Дины Вашингтон. Альбом принёс ей премию «Грэмми» и представляет собой успешный переход от джаза с элементами блюза к миру пышной оркестровой поп-музыки. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Soundи высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Заглавный трек, изначально написанный на испанском языке в 1930-х годах и популяризированный на английском другими певцами, стал визитной карточкой Вашингтон. Альбом представляет собой баланс между впечатляющим вокальным присутствием Вашингтон и изысканными аранжировками, выполненными Белфордом Хендриксом, сочетающими струнные, ритм-секцию и изящные духовые. Такие треки, как «Cry Me a River», «Manhattan» и «Time After Time», демонстрируют способность певицы точно и непринуждённо передавать эмоциональные нюансы и ритмическую фразировку. Результатом стало гармоничное сочетание джазовых традиций и современного звучания, которое сделало Вашингтон одной из самых разносторонних и выразительных певиц своего времени.
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