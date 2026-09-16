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Soul Asylum - Let Your Dim Light Shine (coloured) (8719262041738) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Soul Asylum - Let Your Dim Light Shine (coloured) (8719262041738) виниловая пластинка

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Soul Asylum - Let Your Dim Light Shine (coloured) (8719262041738) виниловая пластинка - фото 1
Soul Asylum - Let Your Dim Light Shine (coloured) (8719262041738) виниловая пластинка - фото 2
Soul Asylum - Let Your Dim Light Shine (coloured) (8719262041738) виниловая пластинка - фото 3
Soul Asylum - Let Your Dim Light Shine (coloured) (8719262041738) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
SOUL ASYLUM
Альбом (сингл)
Let Your Dim Light Shine
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Soul Asylum - Let Your Dim Light Shine (coloured) (8719262041738) виниловая пластинка - фото 1
  • Soul Asylum - Let Your Dim Light Shine (coloured) (8719262041738) виниловая пластинка - фото 2
  • Soul Asylum - Let Your Dim Light Shine (coloured) (8719262041738) виниловая пластинка - фото 3
  • Soul Asylum - Let Your Dim Light Shine (coloured) (8719262041738) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729411
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Soul Asylum - Let Your Dim Light Shine (coloured) (8719262041738) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
SOUL ASYLUM
Альбом (сингл)
Let Your Dim Light Shine
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Misery, Shut Down, To My Own Devices, Hopes Up, Promises Broken, Bittersweetheart, String Of Pearls, Crawl, Caged Rat, Eyes Of A Child, Just Like Anyone, Tell Me When, Nothing To Write Home About, I Did My Best
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Soul Asylum - Let Your Dim Light Shine (coloured) (8719262041738) виниловая пластинка

Let Your Dim Light Shine — седьмой студийный альбом американской рок-группы Soul Asylum, выпущенный в 1995 году. Впоследствии сертифицирован в США (RIAA) как платиновый. Издание ограниченным тиражом в честь 30-летия на виниле огненного желто-красного цвета. Альбом «Let Your Dim Light Shine» вышел в 1995 году как важное продолжение альбома Grave Dancers Union, ставшего знаковым в альтернативном роке 1990-х годов, с их главным хитом «Runaway Train». Группа снова получила платиновый статус, три сингла попали в чарты. «Misery» даже достигла 20-го места в американском чарте Billboard Top 100. Продюсером альбома выступил Бутч Вигс, который также продюсировал альбом Nevermind группы Nirvana. Он помог сохранить характерное альтернативное звучание предыдущих альбомов группы. Этот альбом и по сей день считается одним из самых ярких моментов более чем 40-летней карьеры группы.

Отзывы о товаре Soul Asylum - Let Your Dim Light Shine (coloured) (8719262041738) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041738]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
SOUL ASYLUM
Альбом (сингл)
Let Your Dim Light Shine
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Misery, Shut Down, To My Own Devices, Hopes Up, Promises Broken, Bittersweetheart, String Of Pearls, Crawl, Caged Rat, Eyes Of A Child, Just Like Anyone, Tell Me When, Nothing To Write Home About, I Did My Best
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Let Your Dim Light Shine — седьмой студийный альбом американской рок-группы Soul Asylum, выпущенный в 1995 году. Впоследствии сертифицирован в США (RIAA) как платиновый. Издание ограниченным тиражом в честь 30-летия на виниле огненного желто-красного цвета. Альбом «Let Your Dim Light Shine» вышел в 1995 году как важное продолжение альбома Grave Dancers Union, ставшего знаковым в альтернативном роке 1990-х годов, с их главным хитом «Runaway Train». Группа снова получила платиновый статус, три сингла попали в чарты. «Misery» даже достигла 20-го места в американском чарте Billboard Top 100. Продюсером альбома выступил Бутч Вигс, который также продюсировал альбом Nevermind группы Nirvana. Он помог сохранить характерное альтернативное звучание предыдущих альбомов группы. Этот альбом и по сей день считается одним из самых ярких моментов более чем 40-летней карьеры группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Soul Asylum - Let Your Dim Light Shine (coloured) (8719262041738) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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