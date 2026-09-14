OST - Music From The Star Wars Saga. Episodes I, II, III, IV, V, VI (John Williams) (coloured) (3760370268314) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Music From The Star Wars Saga. Episodes I, II, III, IV, V, VI
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729396
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Характеристики
Бренд
SILVA SCREEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Silva Screen
Barcode
[3760370268314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Music From The Star Wars Saga. Episodes I, II, III, IV, V, VI
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A New Hope, Cantina Band, Princess Leia's Theme, The Throne Room, The Imperial March, Han Solo and The Princess, The Asteroid Field, Yoda's Theme, Forest Battle, Anakin's Theme, The Flag Parade, The Adventures of Jar Jar, Duel of the Fates, Across the Stars, Battle of the Heroes
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Music From The Star Wars Saga. Episodes I, II, III, IV, V, VI (John Williams) (coloured) (3760370268314) виниловая пластинка
Самые захватывающие темы из саги «Звездные войны» собраны на этом эксклюзивном двухдисковом издании на прозрачном красном виниле. В этой великолепной записи они исполняются Пражским филармоническим оркестром. Оригинальная трилогия «Звёздных войн» началась в 1977 году, закончилась в 1983 году и была перезапущена в 1999 году серией приквелов, а в 2015 году — серией сиквелов. Отмеченный наградами саундтрек Джона Уильямса, вдохновлённый операми Вагнера, повлиял на всю последующую киномузыку.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
SILVA SCREEN
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Silva Screen
Barcode
[3760370268314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Music From The Star Wars Saga. Episodes I, II, III, IV, V, VI
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
A New Hope, Cantina Band, Princess Leia's Theme, The Throne Room, The Imperial March, Han Solo and The Princess, The Asteroid Field, Yoda's Theme, Forest Battle, Anakin's Theme, The Flag Parade, The Adventures of Jar Jar, Duel of the Fates, Across the Stars, Battle of the Heroes
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Израиль
Самые захватывающие темы из саги «Звездные войны» собраны на этом эксклюзивном двухдисковом издании на прозрачном красном виниле. В этой великолепной записи они исполняются Пражским филармоническим оркестром. Оригинальная трилогия «Звёздных войн» началась в 1977 году, закончилась в 1983 году и была перезапущена в 1999 году серией приквелов, а в 2015 году — серией сиквелов. Отмеченный наградами саундтрек Джона Уильямса, вдохновлённый операми Вагнера, повлиял на всю последующую киномузыку.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Music From The Star Wars Saga. Episodes I, II, III, IV, V, VI (John Williams) (coloured) (3760370268314) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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