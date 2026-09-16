Gerry Mulligan & Johnny Hodges - Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282171) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Gerry Mulligan & Johnny Hodges - Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282171) виниловая пластинка
Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges — альбом, записанный американскими джазовыми саксофонистами Джерри Маллиганом и Джонни Ходжесом в 1959 году и выпущенный на лейбле Verve. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг, выполненный Райаном К. Смитом в Sterling Sound с оригинальных лент, печать QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. В 1950-х годах баритон-саксофонист Джерри Маллиган записал превосходную серию альбомов, где он играл с другими саксофонистами — иногда с легендами, иногда с современниками. Один из лучших и самых неожиданных альбомов этой серии — встреча с альт-саксофонистом Джонни Ходжесом, солистом Дюка Эллингтона, состоявшаяся в 1959 году. В рецензии на альбом для BBC в 2003 году Питер Марш написал: «Крутизна Западного побережья и хипстерство Восточного побережья удивительным образом сталкиваются».
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