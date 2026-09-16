Top.Mail.Ru
Gerry Mulligan & Johnny Hodges - Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282171) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Gerry Mulligan & Johnny Hodges - Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282171) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Gerry Mulligan &amp; Johnny Hodges - Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282171) виниловая пластинка - фото 1
Gerry Mulligan &amp; Johnny Hodges - Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282171) виниловая пластинка - фото 2
Gerry Mulligan &amp; Johnny Hodges - Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282171) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gerry Mulligan & Johnny Hodges
Альбом (сингл)
Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gerry Mulligan &amp; Johnny Hodges - Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282171) виниловая пластинка - фото 1
  • Gerry Mulligan &amp; Johnny Hodges - Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282171) виниловая пластинка - фото 2
  • Gerry Mulligan &amp; Johnny Hodges - Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282171) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729391
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478282171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gerry Mulligan & Johnny Hodges
Альбом (сингл)
Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Bunny, What's The Rush, Back Beat, 18 Carrots For Rabbit, Shady Side
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gerry Mulligan & Johnny Hodges - Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282171) виниловая пластинка

Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges — альбом, записанный американскими джазовыми саксофонистами Джерри Маллиганом и Джонни Ходжесом в 1959 году и выпущенный на лейбле Verve. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг, выполненный Райаном К. Смитом в Sterling Sound с оригинальных лент, печать QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. В 1950-х годах баритон-саксофонист Джерри Маллиган записал превосходную серию альбомов, где он играл с другими саксофонистами — иногда с легендами, иногда с современниками. Один из лучших и самых неожиданных альбомов этой серии — встреча с альт-саксофонистом Джонни Ходжесом, солистом Дюка Эллингтона, состоявшаяся в 1959 году. В рецензии на альбом для BBC в 2003 году Питер Марш написал: «Крутизна Западного побережья и хипстерство Восточного побережья удивительным образом сталкиваются».

Отзывы о товаре Gerry Mulligan & Johnny Hodges - Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282171) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478282171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gerry Mulligan & Johnny Hodges
Альбом (сингл)
Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Bunny, What's The Rush, Back Beat, 18 Carrots For Rabbit, Shady Side
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges — альбом, записанный американскими джазовыми саксофонистами Джерри Маллиганом и Джонни Ходжесом в 1959 году и выпущенный на лейбле Verve. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг, выполненный Райаном К. Смитом в Sterling Sound с оригинальных лент, печать QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. В 1950-х годах баритон-саксофонист Джерри Маллиган записал превосходную серию альбомов, где он играл с другими саксофонистами — иногда с легендами, иногда с современниками. Один из лучших и самых неожиданных альбомов этой серии — встреча с альт-саксофонистом Джонни Ходжесом, солистом Дюка Эллингтона, состоявшаяся в 1959 году. В рецензии на альбом для BBC в 2003 году Питер Марш написал: «Крутизна Западного побережья и хипстерство Восточного побережья удивительным образом сталкиваются».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gerry Mulligan & Johnny Hodges - Gerry Mulligan Meets Johnny Hodges (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282171) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...