Led Zeppelin - Live At The Fillmore West, In San Francisco 1969 (coloured) (9003829977455) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Live At The Fillmore West, In San Francisco 1969
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729387
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Характеристики
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829977455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Live At The Fillmore West, In San Francisco 1969
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
White Summer Babe I’m Gonna Leave You Killing Floor I Have You
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Led Zeppelin - Live At The Fillmore West, In San Francisco 1969 (coloured) (9003829977455) виниловая пластинка
Концертная запись Led Zeppelin, сделанная во время их первого концертного тура по США и Канаде в 1968-69 годах. Это выступление было записано 9 января 1969 года и стало первым из четырех шоу в Filmore West в Сан-Франциско, Калифорния. Отыграв этот тур, группа добилась ошеломляющего успеха, и в 1969 году были сразу запланированы еще два тура по Северной Америке.
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Теги товара: Led Zeppelin, Цветной винил
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Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829977455]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
Live At The Fillmore West, In San Francisco 1969
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
White Summer Babe I’m Gonna Leave You Killing Floor I Have You
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
The Classic Live Radio Broadcast Collection
Страна производитель
Австрия
Концертная запись Led Zeppelin, сделанная во время их первого концертного тура по США и Канаде в 1968-69 годах. Это выступление было записано 9 января 1969 года и стало первым из четырех шоу в Filmore West в Сан-Франциско, Калифорния. Отыграв этот тур, группа добилась ошеломляющего успеха, и в 1969 году были сразу запланированы еще два тура по Северной Америке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin, Цветной винил
Led Zeppelin - Live At The Fillmore West, In San Francisco 1969 (coloured) (9003829977455) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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