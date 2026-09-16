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Khruangbin - The Universe Smiles Upon You II (0656605168319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Khruangbin - The Universe Smiles Upon You II (0656605168319) виниловая пластинка

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Khruangbin - The Universe Smiles Upon You II (0656605168319) виниловая пластинка - фото 1
Khruangbin - The Universe Smiles Upon You II (0656605168319) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
The Universe Smiles Upon You II
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Khruangbin - The Universe Smiles Upon You II (0656605168319) виниловая пластинка - фото 1
  • Khruangbin - The Universe Smiles Upon You II (0656605168319) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729382
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Khruangbin - The Universe Smiles Upon You II (0656605168319) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605168319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
The Universe Smiles Upon You II
Жанр
Funk
Трек-лист
Little Joe And Mary II, Balls And Pins II, White Gloves II, The Man Who Took My Sunglasses II, People Everywhere II, Bin Bin II, August Twelve II, Dern Kala II, Two Fish And An Elephant II, Zionsville II
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Khruangbin - The Universe Smiles Upon You II (0656605168319) виниловая пластинка

Американское трио Khruangbin, приближаясь к десятилетию своего дебютного альбома, записали «The Universe Smiles Upon You II». 10 совершенно новых интерпретаций песен со старого альбома Khruangbin, сыгранных и упорядоченных так, чтобы они соответствовали им теперешним, не предавая тех, кем они были тогда. Издание на виниле. Альбом «The Universe Smiles Upon You II» записывался с 4 по 6 января 2025 года в семейном амбаре гитариста Марка Спира. Хотя условия были теми же — грязный пол, жуткий холод, минимальная звукоизоляция, все записи вживую — песни стали другими. Внимательные уши услышат, насколько свободно звучание Khruangbin от любых ожиданий, связанных с их собственным успехом, насколько это снова звучание трёх давних друзей, решающих, как этот материал будет звучать в реальном времени. Внимательные глаза заметят, что «Bin Bin II», бонус-трек 2015 года, сместился к центру этого альбома. Обложка представляет собой новую интерпретацию оригинального художника Сэмюэля Мьюира. Гейтфолд содержит фотографии Джеки Ли Янг, запечатлевшие уникальную запись.

Отзывы о товаре Khruangbin - The Universe Smiles Upon You II (0656605168319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605168319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Khruangbin
Альбом (сингл)
The Universe Smiles Upon You II
Жанр
Funk
Трек-лист
Little Joe And Mary II, Balls And Pins II, White Gloves II, The Man Who Took My Sunglasses II, People Everywhere II, Bin Bin II, August Twelve II, Dern Kala II, Two Fish And An Elephant II, Zionsville II
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Американское трио Khruangbin, приближаясь к десятилетию своего дебютного альбома, записали «The Universe Smiles Upon You II». 10 совершенно новых интерпретаций песен со старого альбома Khruangbin, сыгранных и упорядоченных так, чтобы они соответствовали им теперешним, не предавая тех, кем они были тогда. Издание на виниле. Альбом «The Universe Smiles Upon You II» записывался с 4 по 6 января 2025 года в семейном амбаре гитариста Марка Спира. Хотя условия были теми же — грязный пол, жуткий холод, минимальная звукоизоляция, все записи вживую — песни стали другими. Внимательные уши услышат, насколько свободно звучание Khruangbin от любых ожиданий, связанных с их собственным успехом, насколько это снова звучание трёх давних друзей, решающих, как этот материал будет звучать в реальном времени. Внимательные глаза заметят, что «Bin Bin II», бонус-трек 2015 года, сместился к центру этого альбома. Обложка представляет собой новую интерпретацию оригинального художника Сэмюэля Мьюира. Гейтфолд содержит фотографии Джеки Ли Янг, запечатлевшие уникальную запись.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Khruangbin - The Universe Smiles Upon You II (0656605168319) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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