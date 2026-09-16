Buddy Guy; Wells Junior & Mance Junior - Buddy And The Juniors (Analogue, Acoustic Sounds) (0602475812999) виниловая пластинка

Трек-лист

Talkin' 'Bout Women Obviously - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Riffin' (A.K.A A Motif Is Just A Riff) - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Buddy's Blues - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, (I'm Your) Hoochie Coochie Man - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Five Long Years - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Rock Me Mama - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells, Ain't No Need - Buddy Guy, Junior Mance, Junior Wells