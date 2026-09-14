Stan Getz & Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка
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Описание товара Stan Getz & Gerry Mulligan - In Hi-Fi (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478282188) виниловая пластинка
Gerry Mulligan Meets Stan Getz — альбом американских джазовых саксофонистов Джерри Маллигана и Стэна Гетца с выступлениями, записанными в 1957 году, выпущенный на лейбле Verve. Серия Verve Acoustic Sounds: полностью аналоговый мастеринг, выполненный Райаном К. Смитом в Sterling Sound с оригинальных лент, печать QPR (180 г), прочный гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Когда в 1957 году по джазовой сцене прошёл слух, что продюсер Норман Гранц пригласит в студию двух гигантов саксофона, Стэна Гетца и Джерри Маллигана, для их первой совместной сессии, поклонники джаза защелкали языками от восторга. Можно только представить, как они были удивлены, услышав первые треки альбома «Getz Meets Mulligan In Hi-Fi». По предложению Маллигана, две звёзды спонтанно поменялись инструментами для первой стороны альбома. Таким образом, Гетца можно было услышать на баритон-саксофоне Маллигана, а Маллиган играл на тенор-саксофоне Гетца. Любопытный, но вполне удачный эксперимент, который делает этот альбом редким подарком.
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