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Melody Gardot - Currency Of Man (zoetrope picture) (0602478374753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Melody Gardot - Currency Of Man (zoetrope picture) (0602478374753) виниловая пластинка

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Melody Gardot - Currency Of Man (zoetrope picture) (0602478374753) виниловая пластинка - фото 1
Melody Gardot - Currency Of Man (zoetrope picture) (0602478374753) виниловая пластинка - фото 2
Melody Gardot - Currency Of Man (zoetrope picture) (0602478374753) виниловая пластинка - фото 3
Melody Gardot - Currency Of Man (zoetrope picture) (0602478374753) виниловая пластинка - фото 4
Melody Gardot - Currency Of Man (zoetrope picture) (0602478374753) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Melody Gardot
Альбом (сингл)
Currency Of Man
Жанр
Jazz
Версия издания
picture, лимитированное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Melody Gardot - Currency Of Man (zoetrope picture) (0602478374753) виниловая пластинка - фото 1
  • Melody Gardot - Currency Of Man (zoetrope picture) (0602478374753) виниловая пластинка - фото 2
  • Melody Gardot - Currency Of Man (zoetrope picture) (0602478374753) виниловая пластинка - фото 3
  • Melody Gardot - Currency Of Man (zoetrope picture) (0602478374753) виниловая пластинка - фото 4
  • Melody Gardot - Currency Of Man (zoetrope picture) (0602478374753) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729370
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Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602478374753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Melody Gardot
Альбом (сингл)
Currency Of Man
Жанр
Jazz
Трек-лист
Don't Misunderstand, Don't Talk, It Gonna Come, Bad News, She Don't Know, Palmas Da Rua, Same To You, No Man's Prize, March For Mingus, Preacherman, Morning Sun, If Ever I Recall Your Face, Once I Was Loved, After The Rain, Burying My Troubles
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Melody Gardot - Currency Of Man (zoetrope picture) (0602478374753) виниловая пластинка

Currency of Man — четвёртый студийный альбом американской певицы и автора песен Мелоди Гардо выпущенный в 2015 году. Лимитированное издание на zoetrope виниле к 10-летию. Спродюсированный легендарным Ларри Кляйном, альбом получил высокую оценку за расширение репертуара певицы, сочетая в себе элементы джаза, блюза и R&B. Этот альбом знаменует собой заметное изменение дискографии Гардо; в то время как предыдущие альбомы в основном включали сдержанный джаз и фортепиано, здесь она представляет более мощный подход, в котором электрогитары также играют важную роль. Узнаваемый голос Гардо и мощные социально ангажированные тексты вместе с богатыми аранжировками делают «Current Of Man» музыкальным заявлением, выходящим за рамки простого музыкального мастерства. В альбом вошли такие треки, как «Preacherman», «Morning Sun» и «Once I Was Loved», каждый из которых воплощает проникновенную, глубокую атмосферу целого. «Current Of Man» подчёркивает стремление Гардо расширить границы джазового жанра, одновременно сочетая социальную активность и личностное самовыражение.

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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602478374753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Melody Gardot
Альбом (сингл)
Currency Of Man
Жанр
Jazz
Трек-лист
Don't Misunderstand, Don't Talk, It Gonna Come, Bad News, She Don't Know, Palmas Da Rua, Same To You, No Man's Prize, March For Mingus, Preacherman, Morning Sun, If Ever I Recall Your Face, Once I Was Loved, After The Rain, Burying My Troubles
Версия издания
picture, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Currency of Man — четвёртый студийный альбом американской певицы и автора песен Мелоди Гардо выпущенный в 2015 году. Лимитированное издание на zoetrope виниле к 10-летию. Спродюсированный легендарным Ларри Кляйном, альбом получил высокую оценку за расширение репертуара певицы, сочетая в себе элементы джаза, блюза и R&B. Этот альбом знаменует собой заметное изменение дискографии Гардо; в то время как предыдущие альбомы в основном включали сдержанный джаз и фортепиано, здесь она представляет более мощный подход, в котором электрогитары также играют важную роль. Узнаваемый голос Гардо и мощные социально ангажированные тексты вместе с богатыми аранжировками делают «Current Of Man» музыкальным заявлением, выходящим за рамки простого музыкального мастерства. В альбом вошли такие треки, как «Preacherman», «Morning Sun» и «Once I Was Loved», каждый из которых воплощает проникновенную, глубокую атмосферу целого. «Current Of Man» подчёркивает стремление Гардо расширить границы джазового жанра, одновременно сочетая социальную активность и личностное самовыражение.
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