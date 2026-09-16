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Bill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings (Box) (0888072682092) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings (Box) (0888072682092) виниловая пластинка

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Bill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings (Box) (0888072682092) виниловая пластинка - фото 1
Bill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings (Box) (0888072682092) виниловая пластинка - фото 2
Bill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings (Box) (0888072682092) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings (Box) (0888072682092) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings (Box) (0888072682092) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings (Box) (0888072682092) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 200 руб. 
Начислим 642 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729365
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Bill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings (Box) (0888072682092) виниловая пластинка
20 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072682092]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings
Жанр
Jazz
Трек-лист
Come Rain Or Come Shine (Remastered Stereo 2025), Autumn Leaves (Remastered Stereo 2025), Witchcraft (Remastered Stereo 2025), When I Fall In Love (Remastered Stereo 2025), Peri's Scope (Remastered Stereo 2025), What Is This Thing Called Love? (Remastered Stereo 2025), Spring Is Here (Remastered Stereo 2025), Some Day My Prince Will Come (Remastered Stereo 2025), Blue In Green (Remastered Stereo 2025), Witchcraft (Remastered Mono 2025 / Take 4), Witchcraft (Remastered Mono 2025 / Take 6), Spring
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings (Box) (0888072682092) виниловая пластинка

Виниловый бокс-сет «Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings» включает в себя все студийные записи легендарного трио Билла Эванса со Скоттом Лафаро и Полом Мотианом. В сборник вошли альбомы «Portrait in Jazz» и «Explorations», а также 26 альтернативных версий, 17 из которых ранее не издавались. В комплект включены редкие фотографии, предисловие Джона Денсмора (The Doors) и новые аннотации Юджина Холли-младшего. Ремастеринг аудиоматериала выполнил Пол Блейкмор, а монтаж — Кевин Грей (Cohearent Audio). «Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings» демонстрирует уникальное взаимодействие и инновационный подход группы, где все три музыканта действуют как равноправные партнёры, что стало настоящим прорывом в джазе того времени. Бокс-сет предлагает глубокий взгляд на творческий процесс благодаря большому количеству ранее не издававшихся альтернативных дублей и ауттейков. Музыка была заново ремастирована, чтобы в полной мере передать тонкое взаимодействие и утончённый характер игры Эванса. «Haunted Heart» – важнейший документ джазовой истории.

Отзывы о товаре Bill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings (Box) (0888072682092) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072682092]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings
Жанр
Jazz
Трек-лист
Come Rain Or Come Shine (Remastered Stereo 2025), Autumn Leaves (Remastered Stereo 2025), Witchcraft (Remastered Stereo 2025), When I Fall In Love (Remastered Stereo 2025), Peri's Scope (Remastered Stereo 2025), What Is This Thing Called Love? (Remastered Stereo 2025), Spring Is Here (Remastered Stereo 2025), Some Day My Prince Will Come (Remastered Stereo 2025), Blue In Green (Remastered Stereo 2025), Witchcraft (Remastered Mono 2025 / Take 4), Witchcraft (Remastered Mono 2025 / Take 6), Spring
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Виниловый бокс-сет «Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings» включает в себя все студийные записи легендарного трио Билла Эванса со Скоттом Лафаро и Полом Мотианом. В сборник вошли альбомы «Portrait in Jazz» и «Explorations», а также 26 альтернативных версий, 17 из которых ранее не издавались. В комплект включены редкие фотографии, предисловие Джона Денсмора (The Doors) и новые аннотации Юджина Холли-младшего. Ремастеринг аудиоматериала выполнил Пол Блейкмор, а монтаж — Кевин Грей (Cohearent Audio). «Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings» демонстрирует уникальное взаимодействие и инновационный подход группы, где все три музыканта действуют как равноправные партнёры, что стало настоящим прорывом в джазе того времени. Бокс-сет предлагает глубокий взгляд на творческий процесс благодаря большому количеству ранее не издававшихся альтернативных дублей и ауттейков. Музыка была заново ремастирована, чтобы в полной мере передать тонкое взаимодействие и утончённый характер игры Эванса. «Haunted Heart» – важнейший документ джазовой истории.
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Bill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings (Box) (0888072682092) виниловая пластинка - по цене 20200 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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