Bill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings (Box) (0888072682092) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings (Box) (0888072682092) виниловая пластинка
Виниловый бокс-сет «Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings» включает в себя все студийные записи легендарного трио Билла Эванса со Скоттом Лафаро и Полом Мотианом. В сборник вошли альбомы «Portrait in Jazz» и «Explorations», а также 26 альтернативных версий, 17 из которых ранее не издавались. В комплект включены редкие фотографии, предисловие Джона Денсмора (The Doors) и новые аннотации Юджина Холли-младшего. Ремастеринг аудиоматериала выполнил Пол Блейкмор, а монтаж — Кевин Грей (Cohearent Audio). «Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recordings» демонстрирует уникальное взаимодействие и инновационный подход группы, где все три музыканта действуют как равноправные партнёры, что стало настоящим прорывом в джазе того времени. Бокс-сет предлагает глубокий взгляд на творческий процесс благодаря большому количеству ранее не издававшихся альтернативных дублей и ауттейков. Музыка была заново ремастирована, чтобы в полной мере передать тонкое взаимодействие и утончённый характер игры Эванса. «Haunted Heart» – важнейший документ джазовой истории.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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