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Blossom Dearie - Give Him The Ooh-La La (Analogue) (0602478849145) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blossom Dearie - Give Him The Ooh-La La (Analogue) (0602478849145) виниловая пластинка

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Blossom Dearie - Give Him The Ooh-La La (Analogue) (0602478849145) виниловая пластинка - фото 1
Blossom Dearie - Give Him The Ooh-La La (Analogue) (0602478849145) виниловая пластинка - фото 2
Blossom Dearie - Give Him The Ooh-La La (Analogue) (0602478849145) виниловая пластинка - фото 3
Blossom Dearie - Give Him The Ooh-La La (Analogue) (0602478849145) виниловая пластинка - фото 4
Blossom Dearie - Give Him The Ooh-La La (Analogue) (0602478849145) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Blossom Dearie
Альбом (сингл)
Give Him The Ooh-La La
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blossom Dearie - Give Him The Ooh-La La (Analogue) (0602478849145) виниловая пластинка - фото 1
  • Blossom Dearie - Give Him The Ooh-La La (Analogue) (0602478849145) виниловая пластинка - фото 2
  • Blossom Dearie - Give Him The Ooh-La La (Analogue) (0602478849145) виниловая пластинка - фото 3
  • Blossom Dearie - Give Him The Ooh-La La (Analogue) (0602478849145) виниловая пластинка - фото 4
  • Blossom Dearie - Give Him The Ooh-La La (Analogue) (0602478849145) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729359
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Blossom Dearie - Give Him The Ooh-La La (Analogue) (0602478849145) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478849145]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Blossom Dearie
Альбом (сингл)
Give Him The Ooh-La La
Жанр
Jazz
Трек-лист
Just One Of Those Things, Like Someone In Love, Between The Devil And The Deep Blue Sea, They Say It's Spring, Try Your Wings, Bang Goes The Drum (And You're In Love), The Riviera, The Middle Of Love, Plus Je T'Embrasse, Give Him The Ooh-La-La, Let Me Love You, I Walk A Little Faster
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blossom Dearie - Give Him The Ooh-La La (Analogue) (0602478849145) виниловая пластинка

Альбом «Give Him The Ooh-La La», выпущенный на лейбле Verve в 1958 году, идеально отражает характерное сочетание холодной сдержанности и гармонической утонченности американской пианистки и певицы Блоссом Дири. Дири здесь руководит квартетом, состоящим из гитариста Херба Эллиса, басиста Рэя Брауна и барабанщика Джо Джонса. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Soundи высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Продюсером альбома выступил Норман Гранц. В сет-лист вошли песни Коула Портера, Роджерса и Харта, Ноэля Кауарда, а также две композиции, написанные Дири в соавторстве — «Try Your Wings» и «Bang Goes the Drum (And You're in Love)», — которые демонстрируют её остроумие и композиторский талант. От озорного очарования заглавной песни до изящной меланхолии «Plus je t'embrasse» — исполнение Дири сочетает элегантность с ритмической лёгкостью. Интимные аранжировки создают тонкую игру ее голоса и фортепиано, поддерживаемую ритм-секцией, проникнутой языком свинга и бопа.

Отзывы о товаре Blossom Dearie - Give Him The Ooh-La La (Analogue) (0602478849145) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478849145]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Blossom Dearie
Альбом (сингл)
Give Him The Ooh-La La
Жанр
Jazz
Трек-лист
Just One Of Those Things, Like Someone In Love, Between The Devil And The Deep Blue Sea, They Say It's Spring, Try Your Wings, Bang Goes The Drum (And You're In Love), The Riviera, The Middle Of Love, Plus Je T'Embrasse, Give Him The Ooh-La-La, Let Me Love You, I Walk A Little Faster
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Verve Vault
Страна производитель
США
Описание
Альбом «Give Him The Ooh-La La», выпущенный на лейбле Verve в 1958 году, идеально отражает характерное сочетание холодной сдержанности и гармонической утонченности американской пианистки и певицы Блоссом Дири. Дири здесь руководит квартетом, состоящим из гитариста Херба Эллиса, басиста Рэя Брауна и барабанщика Джо Джонса. Серия Verve Vault представляет выдающиеся альбомы и редкие жемчужины из каталога Verve Records. Полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент Райаном К. Смитом из Sterling Soundи высококачественная печать на 180-граммовом виниле на Optimal. Продюсером альбома выступил Норман Гранц. В сет-лист вошли песни Коула Портера, Роджерса и Харта, Ноэля Кауарда, а также две композиции, написанные Дири в соавторстве — «Try Your Wings» и «Bang Goes the Drum (And You're in Love)», — которые демонстрируют её остроумие и композиторский талант. От озорного очарования заглавной песни до изящной меланхолии «Plus je t'embrasse» — исполнение Дири сочетает элегантность с ритмической лёгкостью. Интимные аранжировки создают тонкую игру ее голоса и фортепиано, поддерживаемую ритм-секцией, проникнутой языком свинга и бопа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blossom Dearie - Give Him The Ooh-La La (Analogue) (0602478849145) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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