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The Clash - Live In Nyc 1979 (coloured) (9003829988017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Clash - Live In Nyc 1979 (coloured) (9003829988017) виниловая пластинка

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The Clash - Live In Nyc 1979 (coloured) (9003829988017) виниловая пластинка - фото 1
The Clash - Live In Nyc 1979 (coloured) (9003829988017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
Live In Nyc 1979
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Clash - Live In Nyc 1979 (coloured) (9003829988017) виниловая пластинка - фото 1
  • The Clash - Live In Nyc 1979 (coloured) (9003829988017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729351
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Характеристики

Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829988017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
Live In Nyc 1979
Жанр
панк
Трек-лист
Safe European Home, I'm So Bored With Th U.S.A., Complete Control, London Calling, (White Man) In Hammersmith Palais, Kola Kola, I Fought The Law, Jail Guitar Doors, Clash City Rockers, Stay Free, Police & Thieves, Capital Radio, Janie Jones
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Clash - Live In Nyc 1979 (coloured) (9003829988017) виниловая пластинка

Эта запись, воспроизведенная с радиотрансляции того времени, запечатлела легендарное шоу группы Clash в нью-йоркском «Палладиуме» 21 сентября 1979 года. Лимитированное издание на мраморно-зеленом виниле. К тому времени уже ставший весьма успешным британский квартет представил сет-лист, в который, помимо лучших песен с первых двух альбомов и синглов, таких как «Clash City Rockers» и «Capital Radio», вошли несколько превью (включая заглавный трек) альбома «London Calling», который должен был выйти в Англии в конце года. Шоу завершилось песней «White Riot»: именно во время исполнения этой песни басист Пол Саймонон, расстроенный расстоянием до публики, вынужденной оставаться на местах, разбил свою бас-гитару прямо на сцене под камерой фотографа Пенни Смита. Тогда был сделан культовый снимок, позже воспроизведённый на обложке альбома «London Calling».



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре The Clash - Live In Nyc 1979 (coloured) (9003829988017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829988017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Clash
Альбом (сингл)
Live In Nyc 1979
Жанр
панк
Трек-лист
Safe European Home, I'm So Bored With Th U.S.A., Complete Control, London Calling, (White Man) In Hammersmith Palais, Kola Kola, I Fought The Law, Jail Guitar Doors, Clash City Rockers, Stay Free, Police & Thieves, Capital Radio, Janie Jones
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Описание
Эта запись, воспроизведенная с радиотрансляции того времени, запечатлела легендарное шоу группы Clash в нью-йоркском «Палладиуме» 21 сентября 1979 года. Лимитированное издание на мраморно-зеленом виниле. К тому времени уже ставший весьма успешным британский квартет представил сет-лист, в который, помимо лучших песен с первых двух альбомов и синглов, таких как «Clash City Rockers» и «Capital Radio», вошли несколько превью (включая заглавный трек) альбома «London Calling», который должен был выйти в Англии в конце года. Шоу завершилось песней «White Riot»: именно во время исполнения этой песни басист Пол Саймонон, расстроенный расстоянием до публики, вынужденной оставаться на местах, разбил свою бас-гитару прямо на сцене под камерой фотографа Пенни Смита. Тогда был сделан культовый снимок, позже воспроизведённый на обложке альбома «London Calling».


Теги товара: Цветной винил
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