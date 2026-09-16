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Clifford Brown; Max Roach - Clifford Brown & Max Roach (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366857) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Clifford Brown; Max Roach - Clifford Brown & Max Roach (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366857) виниловая пластинка

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Clifford Brown; Max Roach - Clifford Brown &amp; Max Roach (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366857) виниловая пластинка - фото 1
Clifford Brown; Max Roach - Clifford Brown &amp; Max Roach (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366857) виниловая пластинка - фото 2
Clifford Brown; Max Roach - Clifford Brown &amp; Max Roach (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366857) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Clifford Brown; Max Roach
Альбом (сингл)
Clifford Brown & Max Roach
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clifford Brown; Max Roach - Clifford Brown &amp; Max Roach (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366857) виниловая пластинка - фото 1
  • Clifford Brown; Max Roach - Clifford Brown &amp; Max Roach (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366857) виниловая пластинка - фото 2
  • Clifford Brown; Max Roach - Clifford Brown &amp; Max Roach (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366857) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729347
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Clifford Brown; Max Roach - Clifford Brown & Max Roach (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366857) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478366857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Clifford Brown; Max Roach
Альбом (сингл)
Clifford Brown & Max Roach
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Delilah, Parisian Thoroughfare, The Blues Walk, Daahoud, Joy Spring, Jordu, What Am I Here For?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clifford Brown; Max Roach - Clifford Brown & Max Roach (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366857) виниловая пластинка

Альбом 1954 года джазовых музыкантов Клиффорда Брауна и Макса Роуча, записанный в составе квинтета. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, прочный tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Этот альбом знаменует собой кульминацию творчества группы, которую некоторые называли «самой знаковой бибоп-группой эпохи», вплоть до гибели Клиффорда Брауна в автокатастрофе в 1956 году. Для своего второго из четырёх альбомов, записанных вместе, Браун и Макс Роуч пригласили Гарольда Лэнда (тенор-саксофон), Ричи Пауэлла (фортепиано) и Джорджа Морроу (бас), чтобы усилить ритм-секцию Роуча. Композиции Брауна «The Blues Walk», «Joy Spring» и «Daahoud» считаются одними из лучших хард-боповых композиций, среди которых особенно выделяются «Parisian Thoroughfare» Бада Пауэлла и «Jordu» Дюка Джордана.

Отзывы о товаре Clifford Brown; Max Roach - Clifford Brown & Max Roach (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366857) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478366857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Clifford Brown; Max Roach
Альбом (сингл)
Clifford Brown & Max Roach
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Delilah, Parisian Thoroughfare, The Blues Walk, Daahoud, Joy Spring, Jordu, What Am I Here For?
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Альбом 1954 года джазовых музыкантов Клиффорда Брауна и Макса Роуча, записанный в составе квинтета. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, прочный tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Этот альбом знаменует собой кульминацию творчества группы, которую некоторые называли «самой знаковой бибоп-группой эпохи», вплоть до гибели Клиффорда Брауна в автокатастрофе в 1956 году. Для своего второго из четырёх альбомов, записанных вместе, Браун и Макс Роуч пригласили Гарольда Лэнда (тенор-саксофон), Ричи Пауэлла (фортепиано) и Джорджа Морроу (бас), чтобы усилить ритм-секцию Роуча. Композиции Брауна «The Blues Walk», «Joy Spring» и «Daahoud» считаются одними из лучших хард-боповых композиций, среди которых особенно выделяются «Parisian Thoroughfare» Бада Пауэлла и «Jordu» Дюка Джордана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clifford Brown; Max Roach - Clifford Brown & Max Roach (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478366857) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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