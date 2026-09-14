Умный выключатель Aqara H1 EU 1-нокл. с нейтралью серый (WS-EUK03GR)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729030
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Характеристики
Бренд
Aqara
Вес, г.
200
Описание товара Умный выключатель Aqara H1 EU 1-нокл. с нейтралью серый (WS-EUK03GR)
Умный выключатель Aqara H1 EU 1-нокл. с нейтралью серый (WS-EUK03GR)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Aqara
Умный выключатель Aqara H1 EU 1-нокл. с нейтралью серый (WS-EUK03GR) - купить по цене 4990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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