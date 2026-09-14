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Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH)

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Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) - фото 1
Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) - фото 2
Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) - фото 3
Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) - фото 4
Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) - фото 5
Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) - фото 6
Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) - фото 7
Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Тип устройства
Камера
Цвет
белый
Мощность
5
Совместимость с голосовыми помощниками
Маруся, Alexa, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
потолочный, настенный
  • Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) - фото 6
  • Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) - фото 7
  • Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728997
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Характеристики

Бренд
Aqara
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Тип устройства
Камера
Цвет
белый
Комлектация
камера видеонаблюдения, ключ для задней крышки, крепежные винты для стены и комплект дюбелей, кабель питания, руководство пользователя, упаковка
Мощность
5
Совместимость с голосовыми помощниками
Маруся, Alexa, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
потолочный, настенный
Датчик движения
Да
Совместимо с Android
Да
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
594

Описание товара Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH)

Aqara Camera Hub G5 Pro (PoE / Wi-Fi) — это многофункциональная камера видеонаблюдения для умного дома, предназначенная для использования как внутри помещения, так и на улице. Устройство сочетает в себе IP-камеру высокого разрешения и центр управления умным домом Aqara, обеспечивая безопасность, автоматизацию и удобное управление устройствами в одной системе. В зависимости от версии камера поддерживает подключение по Ethernet (PoE) или Wi-Fi, что позволяет выбрать оптимальный вариант установки для квартиры, дома или офиса. Благодаря технологии Full Color Night Vision камера Aqara G5 Pro обеспечивает яркое и детализированное изображение даже в полной темноте. Защита корпуса по стандарту IP65 гарантирует стабильную работу устройства при дожде, снеге, пыли и других погодных условиях. Камера способна функционировать при температуре до ?30 °C, что делает её отличным решением для наружного видеонаблюдения. Камера оснащена 4 МП сенсором с разрешением 1520p и широким углом обзора 133°, что позволяет охватывать большую площадь без потери детализации. Светосильная диафрагма f/1.0 захватывает до четырёх раз больше света по сравнению со стандартными камерами, обеспечивая качественную цветную ночную съёмку даже при минимальном освещении.



Смотрите также: Домофония, Умный дом

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Aqara
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Тип устройства
Камера
Цвет
белый
Комлектация
камера видеонаблюдения, ключ для задней крышки, крепежные винты для стены и комплект дюбелей, кабель питания, руководство пользователя, упаковка
Мощность
5
Совместимость с голосовыми помощниками
Маруся, Alexa, Google Ассистент
Тип подключения
беспроводной
Типы беспроводного подключения
Wi-Fi
Ориентация монтажа
потолочный, настенный
Датчик движения
Да
Совместимо с Android
Да
Развернуть
Совместимо с iOS
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Aqara Camera Hub G5 Pro (PoE / Wi-Fi) — это многофункциональная камера видеонаблюдения для умного дома, предназначенная для использования как внутри помещения, так и на улице. Устройство сочетает в себе IP-камеру высокого разрешения и центр управления умным домом Aqara, обеспечивая безопасность, автоматизацию и удобное управление устройствами в одной системе. В зависимости от версии камера поддерживает подключение по Ethernet (PoE) или Wi-Fi, что позволяет выбрать оптимальный вариант установки для квартиры, дома или офиса. Благодаря технологии Full Color Night Vision камера Aqara G5 Pro обеспечивает яркое и детализированное изображение даже в полной темноте. Защита корпуса по стандарту IP65 гарантирует стабильную работу устройства при дожде, снеге, пыли и других погодных условиях. Камера способна функционировать при температуре до ?30 °C, что делает её отличным решением для наружного видеонаблюдения. Камера оснащена 4 МП сенсором с разрешением 1520p и широким углом обзора 133°, что позволяет охватывать большую площадь без потери детализации. Светосильная диафрагма f/1.0 захватывает до четырёх раз больше света по сравнению со стандартными камерами, обеспечивая качественную цветную ночную съёмку даже при минимальном освещении.


Смотрите также: Домофония, Умный дом
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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