Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP Aqara G5 Pro WI-FI Wi-Fi 4.2-4.2мм цв. корп.:белый (CH-C07D_WH)
Aqara Camera Hub G5 Pro (PoE / Wi-Fi) — это многофункциональная камера видеонаблюдения для умного дома, предназначенная для использования как внутри помещения, так и на улице. Устройство сочетает в себе IP-камеру высокого разрешения и центр управления умным домом Aqara, обеспечивая безопасность, автоматизацию и удобное управление устройствами в одной системе. В зависимости от версии камера поддерживает подключение по Ethernet (PoE) или Wi-Fi, что позволяет выбрать оптимальный вариант установки для квартиры, дома или офиса. Благодаря технологии Full Color Night Vision камера Aqara G5 Pro обеспечивает яркое и детализированное изображение даже в полной темноте. Защита корпуса по стандарту IP65 гарантирует стабильную работу устройства при дожде, снеге, пыли и других погодных условиях. Камера способна функционировать при температуре до ?30 °C, что делает её отличным решением для наружного видеонаблюдения. Камера оснащена 4 МП сенсором с разрешением 1520p и широким углом обзора 133°, что позволяет охватывать большую площадь без потери детализации. Светосильная диафрагма f/1.0 захватывает до четырёх раз больше света по сравнению со стандартными камерами, обеспечивая качественную цветную ночную съёмку даже при минимальном освещении.
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